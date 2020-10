Stevie Wonder offrira une prestation à un rassemblement de Joe Biden au Michigan

WASHINGTON — Joe Biden aura un peu d’aide supplémentaire, samedi, lorsqu’il tentera de convaincre les électeurs du Michigan à aller voter; il recevra la visite de la légende du R&B, Stevie Wonder.

Le chanteur offrira une prestation au rassemblement en voiture de M. Biden à Detroit, où le démocrate devrait apparaître pour la première fois aux côtés de l’ancien président Barack Obama dans le cadre d’une tournée dans l’État pivot.

Plus tôt dans la journée, MM. Biden et Obama doivent faire campagne à Flint.

Stevie Wonder prend part depuis longtemps aux campagnes démocrates. Il a participé à plusieurs événements de Barack Obama en 2008 et 2012, dont la Convention démocrate de 2008, et sa chanson «Signed, Sealed, Delivered» est devenue une sorte d’hymne pour la campagne Obama cette année-là.

Il avait aussi participé à la campagne de Hillary Clinton en 2016.