Stonehenge est pris d’assaut par 8000 personnes pour le solstice d’été

STONEHENGE, England — Que tous saluent le soleil levant!

Environ 8000 fêtards se sont rassemblés mercredi autour d’un cercle de pierres préhistorique dans une plaine du sud de l’Angleterre pour exprimer leur dévotion au soleil ou pour s’amuser ensemble.

Druides, païens, hippies, habitants de la région et touristes, pour la plupart vêtus de costumes colorés et même de bois de cerf, ont passé la nuit à Stonehenge et y ont célébré le lever du soleil mercredi, le jour le plus long de l’hémisphère nord.

À l’aube, le soleil s’est levé derrière ce que l’on appelle Heel Stone, dans la partie nord-est de l’horizon, et les premiers rayons ont éclairé le cœur de Stonehenge, l’un des monuments préhistoriques les plus célèbres au monde, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité.

Une aube ensoleillée a succédé à un lever de soleil légèrement brumeux, salué par des tambours, des chants et des acclamations.

«Stonehenge continue de captiver et de rassembler les gens pour célébrer les saisons, comme il le fait depuis des milliers d’années», a déclaré Nichola Tasker, la directrice de Stonehenge à English Heritage, une organisation caritative qui gère des centaines de sites historiques.

«Il y avait une atmosphère merveilleuse du coucher au lever du soleil, et tout le monde a profité d’une matinée très atmosphérique», a-t-elle ajouté.

Outre les 8000 personnes présentes, English Heritage a indiqué qu’environ 154 000 personnes ont regardé le coucher et le lever du soleil depuis le monde entier grâce à la retransmission en direct de l’organisation caritative.

Partout au Royaume-Uni, l’optimisme règne en maître alors que l’été débute officiellement. Ce n’est pas une coïncidence si le festival de Glastonbury, l’un des plus grands événements musicaux au monde, ouvre ses portes mercredi. Stonehenge et Glastonbury sont tous deux censés se trouver sur des lignes de ley, des connexions énergétiques mystiques qui traversent le Royaume-Uni.

Pour les milliers de personnes qui se rendent en pèlerinage à Stonehenge, à environ 130 kilomètres au sud-ouest de Londres, il ne s’agit pas seulement d’attendre Elton John à Glastonbury ou de boire quelques cidres au soleil. De nombreuses personnes présentes à Stonehenge feront le court trajet de 80 kilomètres plus à l’ouest pour se rendre à Glastonbury dans les jours à venir.

Pour les druides, des spiritualistes modernes liés à l’ancien ordre religieux celtique, Stonehenge a une importance séculaire, et ils ont effectué leurs rituels autour du solstice dans leurs robes blanches traditionnelles. Il s’agit en fait du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance.

Cette année, le solstice d’été à Stonehenge a commencé à 19 heures mardi et s’est poursuivi jusqu’à 8 heures mercredi. Pour cette seule nuit, les fidèles sont autorisés à passer du temps à l’intérieur du cercle de pierre. Certains chantent, jouent de la guitare acoustique ou de la batterie. L’alcool est interdit, tout comme les systèmes de sonorisation. Les couvertures sont autorisées, mais pas les sacs de couchage. Et il est absolument interdit de grimper sur les pierres.

Les règles ont été renforcées au fil des décennies, notamment lors de la pandémie de coronavirus. Dans un passé moins contraignant, des dizaines de milliers de personnes se déplaçaient à pied, en voiture, en bus ou en moto pour se recueillir dans le temple solaire, ou simplement pour s’amuser.

Stonehenge est un symbole de la culture et de l’histoire britanniques et reste l’une des principales attractions touristiques du pays, malgré les embouteillages apparemment permanents sur l’autoroute A303, située à proximité et très fréquentée par les automobilistes qui se rendent dans le sud-ouest de l’Angleterre ou en reviennent.

Stonehenge a été construit par étapes sur des terres plates de la plaine de Salisbury il y a 5000 ans, le cercle de pierres unique ayant été érigé à la fin de la période néolithique, environ 2500 ans avant J.-C. On sait que certaines des pierres, les «pierres bleues», proviennent des collines de Preseli, dans le sud-ouest du pays de Galles, à près de 240 kilomètres de là, mais l’origine d’autres pierres reste un mystère.

La signification du site a fait l’objet d’un débat animé, certaines théories semblant plus farfelues, voire étrangères, que d’autres.

English Heritage évoque plusieurs explications : Stonehenge aurait été un lieu de couronnement pour les rois danois, un temple druidique, un centre de culte pour la guérison ou un ordinateur astronomique permettant de prédire les éclipses et les événements solaires.

L’organisation caritative a dit que l’interprétation la plus généralement acceptée «est celle d’un temple préhistorique aligné sur les mouvements du soleil».

Après tout, les pierres correspondent parfaitement au soleil aux solstices d’été et d’hiver.