Stratégie fédérale contre le racisme: 15 millions $ pour 85 projets

OTTAWA — La lutte contre la haine en ligne sera l’un des principaux axes la stratégie contre le racisme du gouvernement fédéral.

La ministre de la Diversité, Bardish Chagger, a répertorié 85 projets qui se partageront 15 millions de dollars provenant du programme d’action contre le racisme de la stratégie. Près d’un cinquième de cette somme ira à des groupes communautaires et à des organisations antiracistes pour surveiller et rendre compte de la haine en ligne et tenter de lutter contre ce phénomène.

«Si, en tant que Canadiens, nous désirons vraiment un Canada consciemment plus inclusif, chacun de nous doit s’engager, être un allié et faire tout ce qui est en son pouvoir pour rendre les lieux de travail, les collectivités et les espaces publics plus sûrs et plus inclusifs pour tous», a affirmé Mme Chagger jeudi.

Amira Elghawaby, membre du conseil d’administration du Réseau canadien contre la haine, a indiqué que la subvention de 268 400 $ que l’organisation recevra lui permettra d’embaucher plus de personnel et de tripler le travail qu’elle fait déjà pour rechercher et combattre la haine.

«Au cours des deux dernières années, notre travail a pris une nouvelle urgence», a-t-elle dit. «Il y a plus de membres et de partisans des groupes haineux et des groupes de conspiration dangereux qu’il n’y en a eu depuis au moins une génération. Ils harcèlent les gens. Ils tuent des gens. On doit les en empêcher, ou du moins les contenir. Et c’est ce que nous faisons.»

D’autres projets ont pour objectif de concevoir des applications, des stratégies numériques et des campagnes d’éducation pour tenter de freiner la croissance de la haine en ligne.

Le premier ministre Justin Trudeau s’est engagé lors de la campagne électorale de 2019 à lutter davantage contre la haine sur internet et a réaffirmé cet engagement dans le discours du Trône du mois dernier.

Il a fallu plus d’un an pour que les fonds du programme d’action soient attribués, un retard que la ministre Chagger a imputé au grand nombre de projets soumis.

«Nous avons reçu beaucoup plus de réponses que prévu», a-t-elle déclaré, soulignant que 1100 demandes avaient été déposées pour les 15 millions de dollars.

En plus de la haine en ligne, les projets financés s’attaqueront au racisme systémique sur les lieux de travail, y compris dans les pratiques d’embauche, au racisme dans le système judiciaire, notamment dans les services de police, ainsi qu’au racisme dans l’éducation et les services sociaux.

La stratégie antiracisme a été dévoilée pour la première fois en juin 2019 sous la forme d’un programme triennal de 45 millions de dollars comprenant des fonds pour l’action communautaire et un secrétariat contre le racisme au sein du gouvernement pour lutter contre le racisme systémique dans les institutions et politiques fédérales. Le secrétariat doit produire son premier rapport cet automne.

M. Trudeau avait promis lors de la campagne de 2019 de doubler ce financement, mais Mme Chagger est restée vague à ce sujet jeudi.