Stupéfiants: opération policière à Montréal et en périphérie mercredi matin

MONTRÉAL — Un vaste déploiement policier a été lancé au lever du jour mercredi à Montréal et en périphérie afin de neutraliser les activités criminelles de présumés trafiquants de stupéfiants.

Plusieurs perquisitions résidentielles, commerciales et de véhicules sont visées par cette opération dirigée par l’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord. L’opération découle d’une enquête amorcée en avril dernier et mobilise plus de 90 policiers de différentes unités d’enquête.

En début de matinée, on ignorait si des arrestations avaient été faites, mais la police affirmait que l’opération avait notamment pour but de procéder à l’arrestation de criminels influents.

Les policiers de l’ERM Rive-Nord reçoivent l’aide de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de policiers municipaux de Terrebonne, de Repentigny et de L’Assomption/St-Sulpice.

Les ERM sont des partenariats entre services de police qui mettent en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé dans toutes les régions du Québec.