Stupéfiants: saisies et perquisitions mercredi sur la Rive-Nord de Montréal

MONTRÉAL — Un déploiement policier qui vise à combattre la criminalité liée aux stupéfiants est en cours mercredi matin dans plusieurs territoires de la Rive-Nord de Montréal.

En milieu de matinée, dix perquisitions étaient prévues lors de cette opération, soit dans six lieux résidentiels et commerciaux et dans quatre véhicules.

L’Escouade régionale mixte (ERM) de la Rive-Nord explique que ces perquisitions découlent d’une enquête amorcée en janvier dernier; elles mobilisent plus de 30 policiers de différentes unités de la Sûreté du Québec (SQ) et des services de police de Terrebonne et de L’Assomption/Saint-Sulpice.

L’opération a pour but la recherche d’éléments de preuve supplémentaires liés aux individus soupçonnés de trafic de stupéfiants. Le fruit des saisies de mercredi pourrait aider à démontrer l’implication d’une ou de plusieurs personnes dans des activités de trafic de stupéfiants dans différents secteurs, selon la police.

Aucune arrestation imminente n’est annoncée par les autorités.

L’enquête liée à ces perquisitions se poursuit.