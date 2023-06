Submersible disparu: les réserves d’oxygènes sont presque épuisées

La recherche du submersible disparu lors d’une expédition visant à observer l’épave du Titanic s’approchait jeudi du seuil critique des 96 heures où l’on s’attend à ce que l’air respirable vienne à manquer, atteignant ainsi un moment vital dans l’effort intense pour sauver les cinq personnes qui se trouvaient à bord.

On estime que le submersible Titan disposait d’une réserve d’air respirable d’environ quatre jours lorsqu’il a été mis à l’eau dimanche matin dans l’Atlantique Nord. Selon les informations fournies par les garde-côtes américains et l’entreprise à l’origine de l’expédition, le délai pour trouver et sauver le sous-marin se situe approximativement entre 6 heures et 8 heures, heure de Montréal.

Les experts ont souligné qu’il s’agissait d’une estimation imprécise et qu’elle pourrait être prolongée si les passagers ont pris des mesures pour conserver l’air respirable. On ne sait pas non plus s’ils ont survécu depuis la disparition du sous-marin dimanche matin.

Les sauveteurs ont dépêché d’autres navires et embarcations sur le site de la disparition, et les garde-côtes américains ont annoncé jeudi qu’un robot sous-marin envoyé par un navire canadien avait atteint le fond de la mer et commencé à chercher le sous-marin.

Les autorités espèrent que les sons sous-marins permettront de limiter les recherches, dont la zone de couverture a été étendue à des milliers de kilomètres, soit deux fois la superficie du Connecticut dans des eaux d’une profondeur de quatre kilomètres.

Le Titan a été signalé en retard dimanche après-midi à environ 700 kilomètres au sud de Saint-Jean, à Terre-Neuve, alors qu’il se dirigeait vers l’endroit où l’emblématique paquebot a sombré il y a plus d’un siècle. OceanGate Expeditions, qui est à la tête de l’expédition, raconte la décadence du Titanic et l’écosystème sous-marin qui l’entoure dans le cadre de voyages annuels depuis 2021.

Jeudi matin, l’espoir de retrouver des personnes vivantes à bord du navire s’amenuisait.

De nombreux obstacles subsistent : localiser le submersible, l’atteindre avec du matériel de sauvetage et le ramener à la surface ― en supposant qu’il soit encore intact. Et tout cela doit se faire avant que les réserves d’oxygène des passagers ne s’épuisent.

Rob Larter, un géophysicien marin au British Antarctic Survey, souligne la difficulté de trouver un objet de la taille du submersible, qui mesure environ 6,5 mètres de long et près de 3 mètres de haut.

«Il s’agit d’environnements totalement sombres», dans lesquels un objet situé à plusieurs dizaines de mètres peut passer inaperçu. «Il s’agit d’une aiguille dans une botte de foin, à moins d’avoir une localisation très précise», a-t-il dit.

La zone de l’Atlantique Nord où le Titan est disparu dimanche est également sujette au brouillard et aux tempêtes, ce qui en fait un environnement extrêmement difficile pour mener une mission de recherche et de sauvetage, a souligné Donald Murphy, un océanographe qui a été scientifique en chef de la patrouille internationale des glaces des garde-côtes. Les passagers sont également confrontés à des températures à peine supérieures au point de congélation.

Par ailleurs, de nouvelles allégations suggèrent que des avertissements importants ont été formulés au sujet de la sécurité du navire lors de la mise au point du submersible.

Les chaînes de télévision du monde entier ont commencé leurs bulletins d’information, jeudi, en diffusant des informations sur le submersible. La chaîne satellitaire Al Arabiya, propriété de l’Arabie saoudite, a montré à l’antenne une horloge décomptant l’heure à laquelle elle estimait que l’air pourrait s’épuiser.

Le capitaine Jamie Frederick, du premier district des garde-côtes, avait déclaré un jour plus tôt que les autorités gardaient l’espoir de sauver les cinq passagers à bord.

«Il s’agit d’une mission de recherche et de sauvetage à 100 %», a-t-il martelé mercredi.

Selon M. Frederick, si les bruits détectés plus tôt cette semaine permettent d’affiner les recherches, leur localisation et leur origine exactes n’ont pas encore été déterminées.

«Pour être franc, nous ne savons pas de quoi il s’agit», a-t-il admis.

Carl Hartsfield, un capitaine de la marine à la retraite et l’actuel directeur du Woods Hole Oceanographic Systems Laboratory, a déclaré que les sons ont été décrits comme des «bruits de claquement», mais il a averti que les équipes de recherche «doivent replacer l’ensemble dans son contexte et éliminer les sources potentielles d’origine humaine autres que le Titan».

Le rapport était encourageant pour certains experts, car les équipages de sous-marins incapables de communiquer avec la surface apprennent à frapper sur la coque de leur submersible afin d’être détectés par le sonar.

La marine américaine a indiqué dans un communiqué mercredi qu’elle envoyait un système de sauvetage spécialisé capable de hisser «des objets sous-marins volumineux et lourds tels que des avions ou des petits navires».

Le Titan pèse 9000 kilos. Le système de sauvetage en eaux profondes Flyaway de la marine américaine est conçu pour soulever des objets pesant jusqu’à 27 200 kilogrammes, a indiqué la marine sur son site web.

Le pilote Stockton Rush, le PDG d’OceanGate, a disparu à bord du navire. Ses passagers sont l’aventurier britannique Hamish Harding, l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman, ainsi que l’explorateur français et expert du Titanic Paul-Henry Nargeolet.

Au moins 46 personnes ont voyagé avec succès à bord du submersible d’OceanGate vers le site de l’épave du Titanic en 2021 et 2022, selon les lettres que la société a déposées auprès d’un tribunal de district américain à Norfolk, en Virginie, qui supervise les questions relatives à l’épave du Titanic.

L’un des premiers clients de la société a qualifié d’«opération kamikaze» la plongée qu’il a effectuée sur le site il y a deux ans.

«Imaginez un tube métallique de quelques mètres de long avec une feuille de métal en guise de plancher. Vous ne pouvez pas vous tenir debout. On ne peut pas s’agenouiller. Tout le monde est assis les uns près des autres ou les uns sur les autres», a raconté Arthur Loibl, un homme d’affaires et aventurier allemand à la retraite. On ne peut pas être claustrophobe.»

Pendant les deux heures et demie que dure la descente et la remontée, les lumières sont éteintes pour économiser l’énergie, a-t-il dit, le seul éclairage provenant d’un bâton fluorescent.

La plongée a été retardée à plusieurs reprises pour résoudre un problème de batterie et de poids d’équilibrage. Au total, le voyage a duré 10,5 heures.

OceanGate a été critiqué pour l’utilisation d’une simple manette de jeu vidéo disponible dans le commerce pour diriger le Titan. Mais l’entreprise a assuré que de nombreuses pièces du navire étaient disponibles sur étagère parce qu’elles s’étaient avérées fiables.

«(La manette) est conçue pour qu’un jeune de 16 ans puisse la lancer partout» et elle est «très résistant(e)», a déclaré M. Rush lors d’une interview accordée à la CBC l’année dernière, alors qu’il faisait une démonstration en lançant la manette dans la minuscule cabine du Titan. Il a précisé que deux ou trois pièces de rechange étaient conservées à bord «au cas où».

Le submersible dispose de sept systèmes de secours pour remonter à la surface, dont des sacs de sable, des tuyaux de plomb qui tombent et un ballon gonflable.

Le vice-amiral de la marine à la retraite Robert Murrett, qui est aujourd’hui directeur adjoint de l’Institute for Security Policy and Law à l’université de Syracuse, a estimé que cette disparition mettait en évidence les dangers associés aux opérations en eaux profondes et à l’exploration récréative de la mer et de l’espace.

«Je pense que certaines personnes croient qu’en raison de la qualité de la technologie moderne, il est possible de faire ce genre de choses sans accident, mais ce n’est tout simplement pas le cas», a-t-il déclaré.