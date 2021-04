Succès retentissant de la campagne de vaccination au Bhoutan

THIMPHOU, Bhoutan — Quand on l’illustre sur un graphique, la courbe de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Bhoutan grimpe rapidement dès le premier jour, dépassant Israël, Bahreïn, les États-Unis et d’autres pays connus pour l’efficacité de leur campagne.

Ces pays ont eu besoin de plusieurs mois pour en arriver là où ils sont, planifiant soigneusement leurs campagnes de vaccination face à la pandémie qui déferlait. Mais la campagne au Bhoutan est pratiquement terminée — seulement 16 jours après avoir commencé.

Le petit royaume himalayen coincé entre l’Inde et la Chine a vacciné près de 93 % de sa population adulte depuis le 27 mars. Au total, le pays a vacciné 62 % de ses 800 000 habitants.

Cela vaut au Bhoutan la deuxième place à l’échelle mondiale, derrière l’archipel des Seychelles qui a vacciné 66 % de ses 100 000 habitants.

Sa petite population a permis au Bhoutan d’avancer rapidement, mais son succès est aussi attribué à une armée de bénévoles dévoués et à la «chaîne de froid» qui avait été mise en place lors de campagnes de vaccination précédentes.

Le Bhoutan a reçu ses premières 150 000 doses du vaccin d’AstraZeneca de l’Inde voisine en janvier, mais la campagne a commencé à la fin du mois de mars pour coïncider avec des dates propices de l’astrologie bouddhiste.

La première dose a été administrée par (et à) une femme née pendant l’Année du Singe, au son de prières bouddhistes.

Le ministre de la Santé, le docteur Pandup Tshering, a dit que des doses sont toujours disponibles pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés et que le pays dispose de suffisamment de doses pour tout le monde.

Le Bhoutan recense jusqu’à présent 910 infections au coronavirus et un décès attribuable à la COVID-19. Le pays impose une quarantaine obligatoire de 21 jours à tous les visiteurs. Les écoles et autres institutions d’enseignement sont ouvertes et surveillées pour s’assurer du respect des règles sanitaires, a dit le docteur Tshering.

Le Bhoutan est le dernier royaume bouddhiste de l’Himalaya, mais le pays est passé d’une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle démocratique.

– Par The Associated Press