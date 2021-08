Sud du Québec: retour mercredi du temps chaud et humide, jusqu’à lundi prochain

MONTRÉAL — Une masse d’air chaud et humide sera de retour graduellement sur le sud du Québec à partir de ce mercredi, selon Environnement Canada, qui a émis une série de bulletins météorologiques spéciaux à cet effet.

Les températures avoisineront les 30 degrés Celsius et l’humidex pourrait atteindre 40 durant les journées les plus chaudes de vendredi et de samedi. De plus, l’agence fédérale prévoit que les nuits seront inconfortables avec des minimums nocturnes qui franchiront la barre des 20 degrés Celsius dès mercredi, jusqu’à lundi.

Les bulletins météorologiques spéciaux ont été publiés mercredi matin pour les régions de l’Outaouais, du Pontiac, des Laurentides, de Montréal et de Laval, de Lanaudière, de la Montérégie, de l’Estrie, de la Beauce, de la Mauricie et de Québec.

Les consignes habituelles de prudence sont transmises à propos des risques pour la santé que la forte chaleur et l’humidité posent pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur.