Sud et centre du Québec: Environnement Canada a émis des veilles d’orages violents

MONTRÉAL — Environnement Canada a annoncé jeudi matin que les conditions météorologiques étaient propices dans le sud et le centre du Québec à la formation en début d’après-midi d’orages violents.

L’agence fédérale précise que ces orages pourraient produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte, jusqu’en soirée.

Ces risques de mauvais temps concernaient plusieurs régions: une partie de l’Outaouais et des Laurentides, Lanaudière, Montréal, la Montérégie, l’Estrie et la Beauce, le Centre-du-Québec, la Mauricie, les Bois-Francs, et la région de Québec.

Environnement Canada rappelle que les orages violents peuvent produire des tornades et que les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes.