Sud-ouest du Québec et est de l’Ontario: avertissements de chaleur émis mardi matin

MONTRÉAL — Un avertissement de chaleur a été émis mardi matin par Environnement Canada pour quelques régions du sud-ouest du Québec et de l’est de l’Ontario.

L’agence fédérale prévoit pour la journée des températures chaudes et un indice humidex élevé qui augmentera davantage mercredi.

Les régions du Québec visées par l’avertissement sont celles de Montréal, Gatineau, Joliette et des Laurentides, jusqu’à Sainte-Agathe, au nord. En Ontario, des conditions semblables sont prévues pour les régions d’Ottawa, de Cornwall, d’Alexandria et de Hawkesbury.

À Montréal, le mercure devrait atteindre 28 degrés Celsius mardi, avec un humidex de 37. Mercredi, les valeurs d’humidex atteindront 40 ou plus et des risques d’orage seront possibles mardi et mercredi.

Environnement Canada rappelle qu’elle émet un avertissement de chaleur lorsque des conditions très chaudes ou humides peuvent présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l’épuisement dû à la chaleur.

Les prévisions d’Environnement Canada annoncent un mercure élevé pour plusieurs jours, jusqu’à dimanche, mais les valeurs d’humidex à long terme n’ont pas encore été établies.