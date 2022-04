Suède: les émeutes liées à des bandes criminelles

HELSINKI — Les violentes émeutes qui ont secoué plusieurs villes suédoises au cours des derniers jours sont des crimes très graves contre la société et certains émeutiers sont associés à des bandes criminelles qui ciblent intentionnellement la police, ont indiqué lundi les forces de l’ordre du pays.

Le pays de dix millions d’habitants a été le théâtre d’émeutes, de bagarres, d’incendies criminels et d’autres incidents violents depuis jeudi dernier. Policiers et manifestants ont été blessés. La violence a été causée par les assemblées d’un politicien d’extrême droite, Rasmus Paludan, et par l’intention de certains de brûler des exemplaires du Coran à travers le pays.

«Nous soupçonnons que les participants (aux émeutes) ont des liens avec des bandes criminelles», a dit lundi en conférence de presse le commissaire de la police nationale,

Anders Thornberg.

Certains de ces individus sont «connus des policiers», a-t-il ajouté, et «j’ai été en contact avec le procureur public pour porter des accusations contre ces personnes».

Un commandant de la police nationale suédoise, Jonas Hysing, a révélé lundi que 26 policiers et 14 individus ― manifestants et autres ― ont été blessés lors des émeutes, et 20 véhicules de la police détruits ou endommagés.

Les plus récentes émeutes ont éclaté dimanche soit à Malmö, la troisième plus grande ville de Suède, quand une foule composée essentiellement de jeunes en colère a incendié des pneus, des débris et des poubelles dans le quartier de Rosengard.

Les manifestants ont aussi lancé des pierres aux policiers, qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Une école et plusieurs voitures ont été incendiées, mais le calme était revenu lundi matin.

Onze personnes ont été détenues et trois arrêtées à Malmö, une ville dont plusieurs résidents sont originaires de l’étranger. On ne rapporte pas de blessures graves.

En plus de Malmö, des émeutes et d’autres incidents violents ont été rapportés depuis jeudi à Stockholm, dans la ville centrale, dans les villes orientales de Linköping et de Norrköping et dans la ville australe de Landskrona.

Les policiers ont été contraints d’utiliser leurs armes en légitime défense, a dit le commandant Lysing. Trois personnes ont été blessées par des balles perdues dimanche à Norrköping, quand la police a tiré des coups de semonce face à une foule en colère.

«Nous avons plusieurs raisons de penser que les policiers étaient ciblés», a dit M. Lysing, avant d’ajouter que certains manifestants sont soupçonnés de tentative de meurtre, de voies de fait graves et de violence à l’endroit d’un officiel.

MM. Thornberg et Hysing ont insisté pour dire que les émeutiers ciblaient vraiment la police et la société suédoises, bien plus que M. Paludan ― que plusieurs Suédois voient comme un agitateur ― et son parti Stram Kurs (Ligne dure), qui défend des positions xénophobes et anti-islamiques.

M. Thornberg a dit que des «individus criminels» qui auraient profité de la tournée pascale de M. Paludan pour provoquer des émeutes sont les principaux suspects pour la flambée de violence.

L’instabilité s’est rapidement répandue après les premières manifestations de M. Paludan, qui ont attiré des contre-manifestants en plusieurs endroits la semaine dernière.

Le ministre de la Justice Morgan Johansson a réitéré lundi sa confiance envers la police et promis de fournir plus de ressources aux forces de l’ordre.

«Quand on se retrouve dans ces situations critiques et agressives, tout ce que les policiers peuvent faire, c’est se défendre farouchement, a dit M. Johannsson aux médias suédois. Nous ne pouvons pas tolérer que des malfaiteurs commettent de tels crimes.»