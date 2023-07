Suncor s’oppose à ce qu’un de ses projets en Alberta soit analysé de nouveau

Le géant des sables bitumineux Suncor estime que rouvrir le débat sur l’exploitation d’une zone humide pour laquelle il avait déjà reçu des approbations équivaudrait à tomber dans le piège des militants écologiques et nuirait au développement énergétique de l’Alberta.

En avril, le Régulateur de l’énergie de l’Alberta, une société d’État qui a le mandat de gérer le développement énergétique dans la province, a décidé de revoir les autorisations qu’il avait accordées l’automne dernier à Suncor pour exploiter une partie du lac McClelland.

Cette vaste zone humide, située à environ 90 kilomètres au nord de Fort McMurray, a même déjà fait l’objet de discussions pour être classée comme zone protégée.

Le régulateur avait fait volte-face concernant les autorisations à la suite du dépôt, ce printemps, d’études de groupes environnementaux qui soutenaient que les plans de Suncor endommageraient la zone humide et libéreraient des milliers de tonnes de carbone.

Toutefois, dans des documents déposés jeudi, Suncor a affirmé que poursuivre les analyses donnerait à ces groupes un moyen de contester ses décisions déjà prises, ajoutant un processus inutile et retardant le développement du projet.

L’entreprise a fait valoir que cela permettrait également à des groupes d’intervenir dans le processus alors qu’autrement, ils ne seraient pas autorisés à le faire.

Suncor maintient que ses plans, qui comprennent la construction d’un mur jusqu’à 70 mètres de profondeur entre les parties exploitées et non exploitées de la zone humide, sont respectueux de l’environnement et dans l’intérêt public.