S’unir pour encourager la pratique du sport chez les adolescentes

Au Québec, les filles sont moins actives que les garçons, selon la dernière enquête québécoise sur l’activité physique et le sport. Environ 15% des adolescentes se disent actives, contre 23% chez leurs camarades masculins.

Pour faire bouger la première statistique qui stagne depuis plusieurs années, une nouvelle initiative financée par Québec a vu le jour. Elle vise à mettre en commun l’expertise de divers intervenants afin d’augmenter la participation des jeunes filles dans les secteurs du sport, du plein air et de l’activité physique.

«Plusieurs organisations au Québec travaillent déjà dans ce domaine et on fait avancer les choses dans le passé. Mais on sent que ce qu’il est temps de faire est de mettre en contact les organisations les unes avec les autres et s’adresser à beaucoup plus large», explique Marilie Laferté, directrice générale de M361.

Son organisation est celle qui met en oeuvre cette nouvelle mobilisation du nom «La Lancée», en partenariat avec Fillactive et Égale Action. Le travail sera de faire connaître différentes idées par l’entremise notamment d’un site web et de rencontres virtuelles et en personne.

«Il y a plein de gens qui font plein de choses sur le terrain. On veut les faire rayonner auprès des autres. Au-delà de sensibiliser, c’est de faire en sorte d’avoir une vision collective et ensemble trouver des solutions ainsi que les façons de les implanter», mentionne Mme Laferté.

L’un des moyens pour favoriser l’activité physique chez les filles repose sur un nombre plus important de femmes siégeant à des conseils d’administration et occupant des postes de direction ou d’entraîneuse, estime la ministre déléguée à l’Éducation, responsable du loisir et du sport, Isabelle Charest.

Leur présence en résultera, selon elle, par une offre sportive correspondant davantage «aux besoins et aux aspirations des filles». «Donc, elles vont forcément être plus actives et rester plus longtemps dans le sport», soutient Mme Charest, à La Presse Canadienne.

Ancienne athlète olympique en patinage de vitesse courte piste, la ministre affirme que le volet compétitif du sport lui plaisait plus jeune, mais constate le contraire pour bien des filles.

«Elles veulent se retrouver avec des amies et être actives sans que ce soit une compétition, avec des entraînements à vive allure. Il y a certains programmes comme Fillactive ou nos activités parascolaires qui donnent accès à une forme plus participative», avance Mme Charest.

Mère d’une fille de 11 ans, elle peut personnellement témoigner de cette réalité où le côté social occupe plus de place que la performance. «Je pense qu’on a tout intérêt à alimenter ça. La base d’une vie active (est) qu’il faut prendre plaisir dans nos activités», fait-elle valoir.

Signes encourageants

La COVID-19 a entraîné un effet négatif sur la participation sportive des filles. Environ une fille sur quatre dont la participation a été affectée par la pandémie ne s’est pas décidé à s’y remettre comme avant, révèle un sondage mené cette année au nom de Femmes et sport au Canada.

Toutefois, des signes encourageants se présentent. Plusieurs athlètes féminines de haut niveau s’illustrent dont aux derniers Jeux olympiques (JO) d’été, et de plus en plus de femmes sont nommées à des postes de direction dans les organisations sportives.

«On sent qu’il y a un bon momentum sur la participation des femmes», expose Marilie Laferté.

Mme Charest trouve par ailleurs intéressant que les médailles gagnées aux derniers JO l’aient été dans différentes disciplines, montrant l’étendue des options pour bouger.

Les adolescentes peuvent également se reconnaître dans un modèle féminin près d’elle, comme une enseignante ou une membre de la famille, mentionnent Mmes Charest et Laferté.

«J’avais ma soeur ainée qui était très active, qui faisait beaucoup de sports et j’ai fait les mêmes qu’elle. C’est elle qui m’a entraîné un peu dans le sport», donne en exemple la ministre.

La Lancée entamera une période d’adhésion auprès notamment d’organisations sportives et des femmes influentes. Une série d’initiatives se mettra ensuite en marche.