Sunwing offre des sièges gratuits à ceux qui veulent revenir au pays

TORONTO — Sunwing offre gratuitement des sièges vacants sur ses vols de rapatriement à tous les Canadiens bloqués dans les destinations-vacances de l’hémisphère, même aux clients de ses concurrents.

«Nous savons que beaucoup de Canadiens sont encore bloqués à l’étranger et ont du mal à retourner à la maison, a déclaré le président et chef de l’exploitation de l’entreprise, Stephen Hunter. Voilà pourquoi nous souhaitons libérer tous nos sièges libres. Il s’agit d’un geste des plus canadiens.»

Jeudi, Sunwing disait vouloir ramener environ 11 000 Canadiens au pays, portant le nombre total de passagers de la compagnie aérienne rapatriés à plus de 33 000.

Des milliers de Canadiens bloqués à l’étranger continuent d’essayer de rentrer chez eux alors que les frontières se ferment et que les compagnies aériennes interrompent leurs vols en raison de la propagation de la COVID-19.

Mercredi, Air Canada avait annoncé qu’elle suspendait la plupart de ses vols transfrontaliers internationaux et américains en raison des fermetures de frontières. Porter Airlines et Transat AT ont également annoncé leur intention de suspendre tous leurs vols.

Sunwing a déclaré qu’elle s’attend à ce que tous ses clients, dont la plupart sont dans des stations mexicaines ou caribéennes, rentrent chez eux d’ici lundi.

Affaires mondiales Canada a déclaré mardi que le Canada n’avait pas l’intention de rapatrier un groupe important de personnes d’autres pays.

