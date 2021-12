Supplément de revenu garanti: au tour d’un syndicat de presser le PLC

OTTAWA — Les libéraux fédéraux subissent de plus en plus de pressions pour que le Supplément de revenu garanti (SRG) ne soit plus affecté par la Prestation canadienne d’urgence (PCU) empochée par des travailleurs aînés en début de pandémie..

Environ 83 000 personnes âgées à faible revenu ont perdu le SRG et des milliers de plus ont vu la valeur de leurs paiements diminuer parce qu’ils ont reçu la prestation canadienne d’urgence (PCU) ou son successeur, la prestation canadienne de la relance économique (PCRE), l’année dernière.

Le Congrès du travail du Canada demande au gouvernement d’utiliser la mise à jour économique de la semaine prochaine pour mettre fin à cette situation.

Les députés de l’opposition questionnent également régulièrement le gouvernement à la Chambre des communes sur le problème, exigeant que les libéraux détaillent comment et quand ils vont s’y prendre pour trouver une solution.

La ministre des Aînés, Kamal Khera, a déclaré à la Chambre des communes que le gouvernement essaie de trouver la meilleure solution pour aider les personnes touchées.

Hier, le député bloquiste Gabriel Ste-Marie, en entrevue à La Presse Canadienne, a rappelé que son parti questionne le gouvernement libéral depuis l’été dernier sur le sujet

Gabriel Ste-Marie a indiqué avoir demandé à maintes reprises à la ministre des Finances, Chrystia Freeland, une correction des règles fiscales concernant le SRG.

«Il y a un engagement, une bonne volonté de la part de la ministre de dire « on va régler la situation », mais ça tarde encore.»

Jeudi, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a profité de son témoignage devant un comité parlementaire, pour signaler au Bloc québécois qu’elle est prête à se plier à ses conditions pour permettre l’adoption du projet de loi C-2, qui distribuera de nouvelles prestations aux entreprises et particuliers affectés par la pandémie de COVID-19.

«On est d’accord que c’est un problème et on est en train de le régler», a dit la ministre à propos du calcul du SRG.

En plus de la correction des règles fiscales sur le SRG concernant les aînés, les députés bloquistes veulent un engagement à étendre l’aide distribuée par C-2, si nécessaire, à d’autres industries, comme l’aérospatiale et une aide directe pour les travailleurs du secteur culturel.