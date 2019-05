Sur le Radar: petit florilège des événements à venir cette semaine

Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

New York

Le premier ministre québécois François Legault sera en mission économique à New York et à Washington jusqu’à mercredi. Celle-ci sera axée entre autres autour la promotion de l’hydroélectricité québécoise.

CAQ

La Coalition avenir Québec présentera son conseil général samedi et dimanche au centre-ville de Montréal. Les militants tâcheront de vêtir des habits d’écologiste puisque le thème de la rencontre sera «Pour une économie verte».

Résultats des banques

Signe que la plus récente saison des résultats trimestriels d’entreprises tire à sa fin, les grandes banques canadiennes commenceront cette semaine à lever le voile sur leurs résultats du deuxième trimestre. La Banque CIBC ouvrira le bal mercredi, et sera imitée jeudi par la Banque Royale et la Banque TD.

Hockey junior et international

Les tournois de hockey importants connaîtront dimanche leur conclusion. En après-midi, les finalistes du championnat du monde de hockey s’affronteront à Brastislava, en Slovaquie. Quelques heures plus tard, on connaîtra le nom des gagnants de la coupe Memorial, symbole de la supramatie du hockey junior canadien.

Tennis

Les Internationaux de tennis de France, le deuxième des quatre tournois majeurs, s’amorceront lundi par les qualifications. Les tableaux principaux commenceront dimanche au stade Roland-Garros à Paris. Milos Raonic, Denis Shapolavov et Félix Auger-Aliassime figurent dans le tableau principal chez les hommes. Du côté féminin, on surveillera attentivement la progression de Bianca Andreescu.