Sur le Radar: petit florilège des événements à venir cette semaine

Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

—

Conférence de Montréal

La Conférence de Montréal, du Forum économique international des Amériques, se déroulera de lundi à jeudi. De nombreuses personnalités du monde des affaires et de la politique sont attendues, dont le premier ministre François Legault, la Secrétaire générale de la Francophonie Louise Mushikiwabo, le premier ministre de l’Alberta Jason Kenney, le Président et chef de la direction, Caisse de dépôt et placement du Québec Michael Sabia , la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland, la présidente de la United States Nuclear Regulatory Commission Kristine L. Svinicki et le ministre de l’Énergie et de l’Industrie, Émirats arabes unis Suhail Al Mazrouei. Lobby

Lobbyisme

Le commissaire au lobbyisme, Jean-François Routhier, tiendra mardi une conférence de presse à la suite du dépôt à l’Assemblée nationale de son énoncé de principes sur la modernisation de la loi sur le lobbyisme.

Zoo de Saint-Édouard

Il est attendu que des requêtes soient présentées lundi au palais de justice de Trois-Rivières dans le dossier de la poursuite criminelle intentée contre Normand Trahan, le propriétaire du zoo de Saint-Édouard, qui a été accusé de cruauté animale et de négligence criminelle.

Transat

Transat A.T., qui est à la recherche d’un acheteur, tiendra jeudi une conférence téléphonique concernant ses résultats financiers du deuxième trimestre.

Prix Gémeaux

Le nom des divers finalistes des prix Gémeaux — remis aux divers artisans de la télévision francophone au Canada — sera dévoilé jeudi au Centre des sciences de Montréal. Le 34e gala se déroulera le 15 septembre.

Francos de Montréal

Les Francos de Montréal prendront vendredi leur envol. Les festivités seront lancées par la chanteuse Ariane Moffet qui présentera un concert sur la scène Bell de la Place des Festivals à compter de 21 h.

Raptors

Les Raptors auront trois chances de ravir le titre de champion de la NBA à Warriors de Golden State: lundi à Toronto, jeudi en Californie et dimanche de nouveau dans la Ville-Reine.

Coupe Stanley

Les Bruins de Boston ont forcé la tenue d’un septième et ultime match face aux Blues de St. Louis, en finale de la Coupe Stanley. Les deux équipes croiseront de nouveau le fer mercredi, à Boston.