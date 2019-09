Sur le Radar: petit florilège des événements à venir cette semaine

Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

—

Déclenchement de la campagne électorale

Le coup d’envoi des élections fédérales sera donné de manière imminente. Le Parlement pourra être dissout à tout moment d’ici dimanche prochain, sur avis du premier ministre Justin Trudeau.

Débat MacLean’s

La revue MacLean’s tiendra un débat des chefs en anglais à 20h, jeudi, à Toronto. La joute opposera seulement la chef du Parti vert, Elizabeth May; le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh; et le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer. Le chef du Parti libéral et premier ministre sortant, Justin Trudeau, a refusé d’y prendre part. Quant aux dirigeants du Bloc québécois et du Parti populaire du Canada, ils n’ont pas été invités par les organisateurs.

Caucus de la rentrée parlementaire de la CAQ

La Coalition avenir Québec tiendra son caucus de la rentrée parlementaire mercredi et jeudi, en présence du premier ministre François Legault, à Rivière-du-Loup.

Procès d’Ugo Fredette

Un premier témoin sera entendu au procès d’Ugo Fredette, accusé de deux meurtres dont celui de son ex-conjointe Véronique Barbe, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Prix Gémeaux

Le Gala des prix Gémeaux, qui récompense les divers artisans de la télévision francophone au Canada, aura lieu dimanche prochain. La série «District 31» est la grande favorite de la soirée avec 15 nominations, suivie de «M’entends-tu», qui en compte 14.

Canadien de Montréal

Le Canadien de Montréal tiendra son tournoi de golf annuel à Laval-sur-le-Lac lundi, avant le début du camp d’entraînement de l’équipe à Brossard, jeudi.

Grand Prix cyclistes

Québec et Montréal accueilleront chacun un Grand Prix cycliste de l’Union cycliste internationale, vendredi et dimanche respectivement.