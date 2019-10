Sur le Radar: petit florilège des événements à venir cette semaine

Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

—

Élections fédérales

Enfin! Le grand jour est arrivé. Le scrutin fédéral se déroulera lundi et bien malin celui ou celle qui peut prédire les résultats.

Droits des enfants et la protection de la jeunesse

La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, présidée par Régine Laurent, amorcera ses travaux dès mardi. Selon le site internet du premier ministre François Legault, cette commission vise à «entamer une grande réflexion portant non seulement sur les services de protection de la jeunesse au Québec, mais également sur la loi qui l’encadre, le rôle des tribunaux, les services sociaux et les services offerts par les partenaires des différents milieux».

Saint-Marthe-sur-le-Lac

La femme de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui a tué trois de ses bébés sera vendredi en Cour au palais de justice de Saint-Jérôme pour sa peine. Elle a plaidé coupable à des accusations d’homicide involontaire.

Hexo

Le producteur québécois de cannabis Hexo, principal fournisseur de la Société québécoise du cannabis, fera jeudi le point sur ses résultats du quatrième trimestre. L’entreprise établie à Gatineau devra aussi rendre des comptes puisqu’elle a vu son directeur financier partir abruptement au début du mois, ce qui a étonné les analystes, en plus de retirer ses prévisions pour 2020.

ADISQ

L’ADISQ remettra cette semaine ses prix Félix. Le premier gala, animé par le chanteur Pierre Lapointe, aura lieu mercredi au Mtelus, tandis que le gala principal se déroulera dimanche à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Louis-José Houde sera de retour à l’animation.

Séries mondiales

Les séries mondiales de baseball opposant les Nationals de Washington aux Astros de Houston s’amorceront mardi dans la capitale américaine.