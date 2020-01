Sur le radar: petit florilège des événements à venir cette semaine

MONTRÉAL — Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de «Sur le radar» se penche sur la question.

Pré-rentrée parlementaire

Les libéraux affinent leur stratégie en vue de la rentrée parlementaire à la Chambre des communes. Après la retraite du conseil des ministres à Winipeg, lundi et mardi, ce sera au tour de l’ensemble de la députation libérale à se réunir mercredi et jeudi. Les conservateurs, eux, se réunissent jeudi et vendredi.

Enfants

La Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs poursuivra cette semaine à Montréal et à Val-d’or ses consultations particulières et auditions publiques sur l’exploitation sexuelle des mineurs.

Davos

Le Forum économique mondiale se déroulera de mardi à vendredi à Davos, en Suisse. Deux voix divergentes sur l’environnement et les changements climatiques, le président américain Donald Trump et la militante écologiste Greta Thunberg s’adresseront mardi aux participants.

Réforme électorale

La Commission des institutions de l’Assemblée nationale amorcera mercredi ses consultations sur le projet de loi 39 en vue d’établir un nouveau mode de scrutin. Deux jours auparavant, la Coalition pour la réforme électorale maintenant!, qui regroupe notamment des syndicats et des groupes communautaires, tiendra une conférence de presse sur le sujet.

Taux d’intérêt

La Banque du Canada fera mercredi une annonce concernant son taux d’intérêt directeur.

Internationaux de tennis d’Australie

Les Internationaux de tennis d’Australie s’amorceront lundi à Melbourne. Parmi les Canadiens en lice: Denis Shapovalov (13e), Félix Auger-Aliassime (20e) et Milos Raonic (32e) qui figurent tous parmi les têtes de série. Du côté du tableau féminin, seule la Lavalloise Leylah Fernandez disputera le tournoi en simple.