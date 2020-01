Sur le radar: petit florilège des événements à venir cette semaine

MONTRÉAL — Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de «Sur le radar» se penche sur la question.

Peine contre Bissonnette

Près de trois ans après la tuerie de la mosquée de Québec, la durée de la peine de prison imposée à son auteur, Alexandre Bissonnette, sera débattue lundi en Cour d’appel

Assemblée nationale

Les activités parlementaires reprendront le 4 février à l’Assemblée nationale. En attendant la rentrée, les divers caucus prépareront la semaine prochaine leur stratégie. Ainsi, les libéraux se réuniront lundi et mardi, les solidaires mardi et mercredi, les caquistes et les péquistes, jeudi et vendredi.

Course péquiste

Le Parti québécois lancera officiellement samedi sa course à la direction. Pour l’instant, trois candidats se font la lutte: le député Sylvain Gaudreault, l’avocat Paul Saint-Pierre Plamondon et l’historien Frédéric Bastien.

ACÉUM

Le gouvernement Trudeau déposera mercredi un projet de loi visant à ratifier le nouvel accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Attentat

Diverses activités se dérouleront mercredi pour commémorer l’attentat commis contre la mosquée de Québec qui avait coûté la vie à six personnes. Par exemple, une activité citoyenne aura lieu à l’église Saint-Matthieu. Le maire Régis Labeaume devrait y participer.

Assemblée des actionnaires

Deux des plus grandes entreprises québécoises tiendront la semaine prochaine leur assemblée des actionnaires. Mardi, ce sera le cas de Metro. Le lendemain, le géant des services informatiques CGI, qui souhaite doubler sa taille d’ici les cinq à sept prochaines années, fera de même.

Super Bowl

Le Super Bowl LIV se déroulera dimanche au Sun Life Stadium, à Miami. Les Chiefs de Kansas City, qui compte le Québécois Laurent Duvernay-Tardif dans leurs rangs, y croiseront le fer avec les 49ers de San Francisco.

Internationaux d’Australie

La deuxième semaine d’activités des Internationaux de tennis d’Australie se mettra en branle. Le Canadien Milos Raoniv affrontera au début de semaine le Serbe et deuxième tête de série Novak Djokovic en quart de finale du tableau masculin.