Sur le radar: petit florilège des événements à venir cette semaine

MONTRÉAL — Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de «Sur le radar» se penche sur la question.

Sécurité

Le chef d’état-major Jonathan Vance prononcera mercredi une allocution et prendra part à une séance de questions et réponses dans le cadre de la Conférence d’Ottawa sur la sécurité et la défense.

Banque du Canada

La Banque du Canada annoncera mercredi si elle modifie ou non son taux d’intérêt directeur. Des économistes estiment que la banque centrale pourrait opter pour un assouplissement monétaire en raison de l’incertitude économique grandissante, notamment en raison du nouveau coronavirus, les tensions commerciales à l’échelle mondiale ainsi que les blocus ferroviaires liés aux projets pétroliers et gaziers.

Meurtre d’une adolescente

François Sénécal, accusé du meurtre au premier degré de la jeune Océane Boyer, âgée de 13 ans, reviendra mercredi devant la Cour du Québec.

Tribunaux

Statistique Canada rendra publiques jeudi des données sur le temps de traitement des causes dans les tribunaux de justice criminelle.

Parti québécois

Les candidats à la direction du Parti québécois s’adresseront dimanche aux jeunes de la formation dans le cadre congrès national du conseil national des jeunes du PQ.