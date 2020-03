Sur le radar: petit florilège des événements à venir cette semaine

MONTRÉAL — Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de «Sur le radar» se penche sur la question.

Budget du Québec

Le ministre québécois des Finances Eric Girard déposera mardi son deuxième budget à l’Assemblée nationale. Le gouvernement Legault s’attend à ce que le surplus budgétaire soit de l’ordre de 1,7 milliard $ après le versement au Fonds des générations.

Thérapie de conversion

Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, ainsi que la ministre de la Diversité et de l’Inclusion, Bardish Chagger, feront lundi une annonce concernant un projet de loi sur la thérapie de conversion.

Affaire Gallese

Le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes entreprend son examen des circonstances entourant le meurtre de Marylène Lévesque. Divers témoins, dont la commissaire du Service correctionnel du Canada, Anne Kelly, et la présidente de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, Jennifer Oates, seront entendues.

Éric Lapointe

Le chanteur Éric Lapointe, accusé de voies de fait, devrait comparaître mardi devant la Cour . La date et la durée du procès devraient être alors déterminées.

Air Transat

Transat A.T. rencontre ses actionnaires dans ce qui pourrait bien être la dernière assemblée annuelle se son histoire. En principe, le voyagiste québécois devrait passer sous l’aile d’Air Canada d’ici la fin de juin. En août dernier, les actionnaires de la société mère d’Air Transat avaient accepté l’offre de 720 millions $ du plus important transporteur aérien au pays.

Premiers ministres

Les premiers ministres fédéral, provinciaux et territoriaux se rencontreront jeudi et vendredi à Ottawa. Le premier jour, ils doivent rencontre des leaders autochtones.

Juno

Les galas des prix Juno se dérouleront samedi et dimanche à Saskatoon, en Saskatchewan. La compositrice-interprète québécoise Alexandra Stréliski est en nomination dans plusieurs des plus grandes catégories, dont album de l’année et révélation de l’année.

Impact

L’Impact de Montréal entreprendra mardi son quart de finale de la Ligue des champions de la Concacaf en recevant le CD Olimpia, du Honduras, au Stade olympique. Le match retour aura lieu sept jours plus tard à San Pedro Sula, au Honduras.

Ski de fond

L’élite mondiale du ski de fond a rendez-vous sur les plaines d’Abraham, à Québec, samedi et dimanche pour deux Coupes du monde de sprint individuel.