Sûreté du Québec: entente de principe entre le syndicat et le gouvernement

QUÉBEC — Une entente de principe a été conclue entre le gouvernement du Québec et l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) pour le renouvellement de la convention collective des quelque 5700 patrouilleurs et enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ).

Les détails de cette entente d’une durée de cinq ans demeureront confidentiels jusqu’à ce qu’elle soit entérinée par les membres.

Le ministre des Finances, Éric Girard, qui a annoncé la conclusion de l’accord, affirme qu’il vise notamment à favoriser l’attraction et la rétention des policiers.

Pour sa part, la directrice générale de la Sûreté du Québec, Johanne Beausoleil, prévoit que de nouvelles dispositions au contrat de travail permettront une flexibilité accrue afin de maximiser la performance du corps policiers et de réduire le travail en temps supplémentaire obligatoire.