Sûreté du Québec: Prud’homme est blanchi par le DPCP, mais doit encore attendre

QUÉBEC — Le directeur général de la Sûreté du Québec (SQ), Martin Prud’homme, devra attendre encore avant de réintégrer ses fonctions.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne déposera pas d’accusations contre lui concernant des allégations d’infractions criminelles, mais le Secrétariat des emplois supérieurs poursuit son enquête de son côté.

C’est ce qu’a confirmé la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, mardi.

M. Prud’homme a été relevé de ses fonctions il y a un peu plus d’un an en raison d’allégations dont il n’a pas été possible de connaître la nature exacte. Il est suspendu avec solde depuis, jusqu’à ce que le Secrétariat arrive à ses conclusions.

«Le Secrétariat aux emplois supérieurs effectue présentement une révision éthique et déontologique, a commenté la porte-parole de la ministre Geneviève Guilbault, Amélie Paquet, mardi. Le processus suit son cours. On ne fera pas de commentaires supplémentaires sur cet aspect.»

La secrétaire générale associée aux emplois supérieurs du Conseil exécutif a pris la décision «administrative» de le suspendre avec solde. Mme Guilbault avait néanmoins déclaré que c’est le gouvernement qui a pris «une mesure préventive» et qu’il a voulu agir rapidement pour rassurer la population.

«Nous avons toujours dit que si M. Prudhomme est blanchi, il pourra réintégrer ses fonctions», a précisé Mme Paquet.

M. Prud’homme est le gendre de Robert Lafrenière, l’ancien commissaire de l’Unité permanente anticorruption (UPAC). Le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire (QS) ont déjà soulevé des inquiétudes concernant ces liens familiaux.

Il y a deux ans, Le Devoir avait rapporté que l’UPAC avait organisé deux rencontres avec M. Prud’homme, au sujet de ses liens d’amitié avec le député libéral Guy Ouellette, lui-même un ancien policier.

On apprenait notamment que le député l’avait prévenu que deux personnes étaient mécontentes de la progression d’une enquête de la SQ touchant le Service de police de la Ville de Montréal.

M. Prud’homme a été nommé à la tête de la SQ en 2014, sous le gouvernement Couillard.