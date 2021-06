Surfide: le bilan de l’effondrement d’un immeuble s’alourdit à neuf morts

SURFSIDE, Fla. — Le bilan des victimes de l’effondrement d’un immeuble à condos s’est alourdi, a indiqué la mairesse de Miami-Dade, Daniella Levine-Cara, dimanche.

Au cours d’une conférence de presse, peu avant midi, elle a signalé que l’on déplorait désormais neuf morts.

Une des victimes est décédée à l’hôpital, a précisé Mme Levine-Cara. Des secouristes ont aussi retiré de nouveaux corps des décombres.

Plusieurs secouristes fouillaient encore les décombres dans l’espoir de retrouver des survivants parmi les personnes qui manquent encore à l’appel.

«Nous avons pu retrouver quatre autres corps dans les décombres, et d’autres restes humains, a souligné la mairesse. Quatre des victimes ont pu être identifiées et nous avons informé leurs proches.»

Quatre jours après l’effondrement, plus de 150 personnes demeurent disparues. Les autorités et les proches craignent que le bilan s’alourdisse de nouveau.

Les équipes tournantes de sauveteurs continuent d’utiliser de la machinerie lourde et des outils électriques pour dégager les décombres.

Malgré les apparences, certaines familles ne veulent pas perdre espoir. Les Noriega espèrent que la matriarche Hilda, âgée de 92 ans, a survécu d’une manière ou d’une autre à la tragédie.

Dès qu’il a entendu parler de l’effondrement de l’immeuble où vivait sa grand-mère, Mike Noriega s’est précipité sur les lieux avec son père. Et là, il a trouvé, parmi les débris, des souvenirs témoignant de la vie d’Hilda: une photographie et une carte d’anniversaire remise deux semaines plus tôt.

«Il y a un message dans tout ce désordre, dit Mike Noriega, qui a parlé pour la dernière fois avec sa grand-mère, la veille de la catastrophe. Cela signifie qu’il ne faut pas perdre espoir. Il faut garder la foi.»

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a assuré dimanche matin aux familles que les sauveteurs travaillaient sans arrêt. «On n’a rien d’autre en tête. Le seul objectif est de sortir les membres de leur famille de ces décombres, a-t-il déclaré à l’émission This Week du réseau ABC. Nous n’allons pas nous arrêter, pas aujourd’hui, pas demain, ni après-demain. Nous allons continuer jusqu’à ce que tout le monde soit sorti.»

Les Noriega font partie des dizaines de familles angoissées qui attendent des nouvelles sur le sort de leur proche.

L’atmosphère à l’intérieur d’une salle de bal d’hôtel où environ 200 personnes ont été informées samedi de la situation par les autorités était tendue, ont indiqué deux sources présentes à l’Associated Press.

Elles ont indiqué que les familles étaient frustrées par la lenteur des efforts de sauvetage et exigé de pouvoir se rendre sur les lieux.

«Notre priorité absolue reste la recherche et le sauvetage du plus grand nombre de vies possible», a rappelé Mme Levine-Cava.

Le nombre de personnes manquant à l’appel s’élève à 156. Les restes humains découverts ont été envoyés au médecin légiste. Les autorités recueillent des échantillons d’ADN auprès de membres des familles pour aider à l’identification.