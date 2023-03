Survie en cas d’apocalypse: un classement des villes canadiennes

MONTRÉAL — Si une hypothétique attaque de zombies venait qu’à survenir au Canada, mieux vaut ne pas se trouver au Québec si l’on veut survivre. C’est ce qui ressort d’une étude non scientifique et plutôt rigolote réalisée par l’entreprise de location immobilière Rentola, dont les résultats ont été dévoilés jeudi.

À partir de données tirées de Statistique Canada, qui ont ensuite été traitées et converties sur une échelle de 10, Rentola a dressé une liste de 35 zones urbaines, qu’elle a classées selon les chances de survie de ses habitants en cas d’apocalypse.

La densité de population, la prévalence des problématiques de santé mentale au sein de celle-ci, la taille moyenne des ménages, la proximité des parcs, le taux d’inoccupation des logements, le taux de criminalité par tranche de 100 000 habitants, le nombre d’infractions liées à l’utilisation ou la possession illégale d’armes à feu, différents indices de mobilité et la présence de ressources naturelles comme de l’eau ou des végétaux ont été pris en considération pour établir le classement.

Ce faisant, les régions urbaines de Trois-Rivières, Montréal, Sherbrooke et Saguenay occupent respectivement les troisième, quatrième, cinquième et sixième rangs des villes canadiennes où les chances de survie sont les plus minces.

À l’inverse, aucune région urbaine du Québec ne figure parmi les dix où les chances de survie seraient les plus élevées. L’agglomération d’Ottawa et de Gatineau figure au 14e rang, après quoi il faut descendre de dix places pour retrouver la grande région de Québec.

Au pays, les agglomérations les plus sûres selon l’enquête sont celles d’Edmonton, en Alberta, de Saskatoon, en Saskatchewan, et de Guelph, en Ontario.

À l’inverse, la zone de recensement moins sécuritaire serait celle de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, suivie par Belleville, en Ontario.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.