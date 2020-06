Survol de certaines recherches liées à la COVID 19 menées dans le monde

Des milliers de scientifiques dans le monde entier sont à pied d’oeuvre pour tenter de lutter contre la pandémie de COVID-19. Voici un résumé de certaines recherches récentes, qui ont été menées par des revues académiques ou des agences scientifiques, et qui ont généralement été révisées par des pairs:

—

Des preuves additionnelles semblent indiquer que les chauves-souris et les pangolins (un fourmilier asiatique écailleux) sont la source du nouveau coronavirus. La revue «Science» rapporte qu’une analyse de 43 séquences du génome de trois souches de coronavirus apparentés provenant de chauves-souris et de pangolins montre que le virus pourrait être apparu par le biais d’un réarrangement génétique entre les deux espèces, le composant permettant au virus de se lier à des cellules saines provenant de virus natifs aux pangolins. Les auteurs concluent que la réduction du contact humain direct avec les animaux sauvages est essentielle pour prévenir de telles pandémies à l’avenir. Le regroupement de différentes espèces dans un environnement commercial pourrait accroître le risque d’infections croisées entre espèces.

—

La revue «Science» affirme que les premiers cas de la flambée de COVID-19 qui s’est produite à New York sont originaires d’Europe et d’autres endroits en Amérique du Nord. Il a trouvé des preuves limitées de tout cas de virus provenant de Chine. Les auteurs ont séquencé 90 génomes de virus dans 21 quartiers de New York. Ils ont conclu qu’il est arrivé dans la ville par de multiples routes étrangères et nationales et a été rapidement suivi d’une transmission communautaire. Les auteurs concluent que les restrictions de voyage ne sont pas particulièrement utiles une fois le virus arrivé et qu’un dépistage précoce généralisé est crucial.

—

Le «Journal of the American Medical Association» rapporte que des centaines de médecins chinois ont connu une baisse importante de leur humeur, une augmentation de la dépression et de l’anxiété et une peur amplifiée de la violence au travail à cause de la pandémie de COVID-19, même s’ils ont travaillé loin de l’épicentre de la pandémie à Wuhan. L’étude a interrogé 385 résidents en médecine de première année à Shanghai et a comparé les données avec les résultats des années précédentes. Alors que la cohorte de cette année a connu des changements marqués dans la plupart des mesures de la santé mentale et de violence au travail, celle de l’année dernière a obtenu des résultats stables.

—

De plus en plus de preuves montrent que le sens du goût est étroitement lié à COVID-19, rapporte la revue «Gastroenterology». La revue a publié une recherche montrant que près de la moitié de ceux qui contractent la COVID-19 remarquent des changements dans leur capacité à détecter les saveurs. Les auteurs suggèrent que le changement a été omis dans les rapports précédents en raison de la gravité des autres symptômes. Mais sur les 817 patients étudiés, 49,8 % ont déclaré que leur goût avait changé. Les chercheurs soupçonnent que le chiffre pourrait être plus élevé parce que les dossiers des patients peuvent ne pas contenir tous les symptômes. Les auteurs disent que les changements du sens du goût sont suffisamment courants pour que ce soit un moyen d’identifier les porteurs qui ne présentent aucun autre symptôme.

—

Le «Journal of the American Medical Association» note que certains patients qui semblent être guéris de la COVID-19 pourraient être encore infectieux. Il a publié une étude qui a révélé que la présence du virus a été détectée dans 11 des 69 patients étudiés, 9 à 17 jours après leur sortie de l’hôpital. Les auteurs préviennent que l’étude a été menée dans un seul établissement, sur un petit échantillon et que ses résultats pourraient ne pas se répéter ailleurs. Ils estiment toutefois que les hôpitaux doivent porter attention et suivre les patients guéris.