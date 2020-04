Survol de certaines recherches liées à la COVID-19 menées dans le monde

Des milliers de scientifiques dans le monde entier sont à pied d’oeuvre pour tenter de lutter contre la pandémie de COVID-19. Voici un résumé de certaines recherches récentes, qui ont été menées par des revues académiques ou des agences scientifiques, et qui ont été révisées par des pairs :

Les résultats préliminaires sur l’utilisation du plasma sanguin de patients qui ont été atteints de la COVID-19 pour traiter les nouveaux malades ont donné des résultats encourageants. Dans une étude pilote publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences des États-Unis, 10 patients âgés de 34 à 78 ans ont reçu du plasma contenant des niveaux élevés d’anticorps contre le SRAS-CoV-2. En l’espace de trois jours, des symptômes tels que fièvre, toux, essoufflement et douleurs thoraciques se sont considérablement améliorés. On a constaté une fonction hépatique et pulmonaire améliorée et une inflammation réduite. En sept jours, les lésions pulmonaires étaient résorbées. De plus, aucun effet indésirable grave n’a été observé chez les patients.

Un médicament antiviral oral a empêché le nouveau coronavirus de se reproduire dans des tests de laboratoire sur des cellules humaines, selon une recherche publiée dans la revue «Science». Chez la souris, le médicament «EIDD-2801» a également amélioré la fonction pulmonaire, réduit la charge virale et empêché la perte de poids lorsqu’il a été administré avant l’infection ou dans les 48 heures suivantes. Les chercheurs n’ont toutefois pas examiné l’efficacité du médicament chez la souris lorsqu’il était administré plus de deux jours après l’infection.

La revue britannique «BMJ» publie les résultats d’une étude qui analyse les différents modèles que les médecins utilisent pour anticiper l’effet de la COVID-19 chez leurs patients. Le rapport contient 31 modèles de prédiction différents: il conclut que tous ces modèles étaient «à haut risque de biais». Les chercheurs estiment que les modèles étaient basés sur des recherches qui comportaient plusieurs lacunes, y compris des groupes de contrôle mal conçus. Bien que des modèles de prédiction soient nécessaires pour aider à la prise de décisions médicales, ceux utilisés sont peut-être trop optimistes, conclut l’étude. Des prédicteurs peu fiables «peuvent causer plus de tort que de bien pour guider les décisions cliniques».

Le site internet «Retraction Watch» note que l’article qui semble avoir déclenché l’intérêt du président américain Donald Trump pour le médicament antipaludique hydroxychloroquine comme traitement de la COVID-19 est remis en question par l’association même qui publie la revue scientifique dans laquelle les travaux ont été évoqués. La Société internationale de chimiothérapie antimicrobienne affirme que l’article du 20 mars ne répondait pas à ses normes méthodologiques et éditoriales. «Retraction Watch» rappelle que l’hydroxychloroquine comporte des effets secondaires et qu’elle est essentielle pour les patients souffrant de lupus et de polyarthrite rhumatoïde, qui doivent maintenant espérer pouvoir encore trouver leur médicament.

La revue «Trends in Pharmacological Sciences» a examiné tous les essais cliniques actuels de vaccins et de traitements pour la COVID-19. Une analyse fine des 344 articles permet de dégager les pistes qui, selon les scientifiques, seraient les plus susceptibles de donner des résultats. On compte ainsi actuellement environ 70 essais cliniques de médicaments qui sont déjà connus pour être efficaces sur d’autres virus semblables. Les antipaludéens, de leur côté, font l’objet de 35 autres essais cliniques. Des thérapies utilisant des cellules souches ou du plasma sanguin de patients atteints de la COVID-19 sont à l’étude dans 46 essais cliniques, et les médicaments qui agissent sur le système immunitaire font l’objet de 35 autres essais. Diverses autres approches sont également testées. L’étude a trouvé une centaine d’essais cliniques utilisant la médecine traditionnelle chinoise, y compris l’acupuncture.