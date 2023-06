Suspects arrêtés pour trafic de cocaïne dans la foulée de perquisitions antérieures

MONTRÉAL — Une importante opération policière dédiée à la lutte au trafic de stupéfiants a été lancée jeudi matin dans plusieurs territoires de la Rive-Nord de Montréal ainsi qu’à Montréal et à Vaudreuil-sur-le-Lac, en Montérégie.

Vers 8h00, plusieurs des 19 suspects visés par l’opération avaient déjà été arrêtés et emmenés à un poste de police de la Sûreté du Québec (SQ). Il est possible que d’autres personnes fassent ultérieurement l’objet de mandats d’arrestation.

Il était prévu que des comparutions au tribunal aient lieu jeudi.

La police croit en l’appartenance de ces suspects au crime organisé.

L’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord signale que ces arrestations découlent d’une enquête amorcée en 2020 et que le déploiement de jeudi mobilise plus de 80 policiers de différentes unités de la Sûreté du Québec et de divers services de police municipaux.

Dans le cadre de cette enquête, des perquisitions avaient été réalisées en novembre 2021 et en mars 2022. Elles avaient permis la saisie de plus de 100 kilogrammes de cocaïne, d’armes à feu et d’automobiles.

Les arrestations de jeudi constituent la phase finale de cette longue enquête.