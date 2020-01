Swissport: les ministres Garneau et Tassi discutent avec les dirigeants syndicaux

MONTRÉAL — Les ministres fédéraux des Transports et du Travail, Marc Garneau et Filomena Tassi, ont discuté avec des hauts dirigeants du syndicat des machinistes pour tout le Canada, alors que la grève chez Swissport se poursuit aux aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel.

L’AIMTA a confirmé cette conversation téléphonique avec les ministres. Le cabinet du ministre des Transports Marc Garneau n’a pas voulu confirmer l’information et a référé La Presse canadienne à sa collègue ministre du Travail, de qui relève le dossier. Et le cabinet de la ministre du Travail n’a pas encore répondu.

La grève a été déclenchée le 31 décembre par une centaine de syndiqués, membres de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA), affiliée à la FTQ.

Selon le syndicat, ce sont les ministres des Transports et du Travail qui ont contacté les dirigeants du «district 140», qui regroupe tous les syndiqués de l’AIMTA dans le transport aérien au Canada, et non seulement ceux de la section locale qui est touchée par la grève.

Les ministres voulaient avoir un portrait de l’évolution des négociations, rapporte le syndicat. Ils ont aussi souhaité un règlement rapide du dossier, à la satisfaction des deux parties.

De son côté, l’employeur Swissport Fuelling Services a indiqué mercredi que les propositions soumises par le syndicat mardi étaient toujours à l’étude.