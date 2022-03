Sylvain Gaudreault ne sera pas candidat en 2022

QUÉBEC — Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a annoncé mardi qu’il ne se représentera pas aux élections d’octobre prochain. Il estime avoir «fait le tour» après 15 ans de politique active.



«Il y a une petite étincelle avec le temps qui s’est éteinte, a-t-il confié en entrevue, après avoir annoncé son départ aux gens de son comté. J’ai le goût de faire autre chose pour exprimer mes convictions.»



M. Gaudreault, qui est âgé de 51 ans, affirme qu’il ne faut pas voir dans sa décision un désaveu du Parti québécois (PQ). Ce parti «ne mourra jamais, parce que sa cause est plus forte que tout», a-t-il dit.



Il envisage de retourner à l’enseignement, une tout aussi belle façon de «changer le monde», fait-il remarquer.



Ardent souverainiste, défenseur de justice sociale, Sylvain Gaudreault a été élu pour la première fois en 2007. Il a été ministre des Affaires municipales et des Transports sous Pauline Marois, entre 2012 et 2014.



En 2016, il a oeuvré comme chef intérimaire du PQ à la suite de la démission surprise de Pierre Karl Péladeau. Il était candidat à la chefferie en 2020, mais a dû s’incliner devant l’avocat Paul St-Pierre Plamondon.



Diplômé en histoire, M. Gaudreault est actuellement porte-parole du PQ en matière d’environnement, de lutte contre les changements climatiques et d’énergie, notamment.



Il est le deuxième député du PQ à annoncer son départ en vue du scrutin d’octobre. La députée de Duplessis, Lorraine Richard, a annoncé en janvier qu’elle quittera la politique à la fin du mandat, après 19 ans de carrière.



Dans un communiqué diffusé mardi, le PQ a tenu à souligner la contribution «exceptionnelle» de Sylvain Gaudreault au cours des 15 dernières années.



Le parti affirme que M. Gaudreault a défendu avec «brio» les gens de Jonquière, demeurant un député «accessible et proche de son monde».



Il s’est également distingué par sa contribution en matière d’environnement: son travail en a convaincu plus d’un quant à l’urgence de mener une transition juste pour faire face aux changements climatiques, note le PQ.



«Au nom de l’ensemble des membres du PQ et des membres du caucus, je tiens à dire un immense merci, du fond du cœur, à Sylvain, notre estimé collègue», a écrit M. St-Pierre Plamondon.



«Nous lui sommes bien sûr reconnaissants pour sa contribution, mais aussi pour son engagement à bâtir, avec nous, la plateforme électorale la plus ambitieuse de l’histoire du Québec en matière d’environnement.»



Le chef parlementaire du PQ, Joël Arseneau, a ajouté: «Sylvain aura été un collègue inspirant par sa rigueur et sa détermination. Il porte avec cœur et fougue l’importance de verdir notre économie.»



Le PQ compte actuellement sept députés à l’Assemblée nationale.



D’autres députés — libéraux — ont déjà annoncé qu’ils ne solliciteraient pas de nouveaux mandats en 2022. C’est le cas de Lise Thériault (Anjou—Louis-Riel), Gaétan Barrette (La Pinière) et Francine Charbonneau (Mille-Îles).



Les vétérans Pierre Arcand, Carlos Leitao, Kathleen Weil, Hélène David et Christine St-Pierre sont toujours en réflexion quant à leur avenir politique.