Synagogues: la limite de 10 personnes par lieu de culte est débattue en Cour ce lundi

MONTRÉAL — Le Conseil des juifs hassidiques du Québec (CJHQ) est devant le tribunal, lundi, au sujet de la limite de 10 personnes par lieu de culte fixée par le gouvernement Legault.

Cette règle est en vigueur depuis le 21 janvier, en vertu d’un décret gouvernemental.

Cette limite porte atteinte à la liberté de religion des membres des communautés juives hassidiques et orthodoxes, a expliqué l’un de procureurs du CJHQ, Me Sylvain Lanoix.

Car la prière est au coeur de leur vie, et leur aspect communautaire y est intrinsèquement lié, a-t-il fait valoir.

Les quelque 5000 familles appartenant à ces communautés ne contestent pas le port du couvre-visage ni les règles de distanciation physique, a précisé leur avocat, pas plus que le couvre-feu pour l’instant. Mais elles estiment que la taille de certaines synagogues permet d’accueillir de façon sécuritaire plus que 10 fidèles, et quant aux autres, elles ont plus d’une salle, ce qui permet aussi de respecter les règles.

Le CJHQ fait aussi valoir qu’un «lieu de culte» n’est pas forcément un «édifice». Un bâtiment peut abriter plusieurs lieux de cultes ou plusieurs salles.

La demande est entendue au palais de justice de Montréal.

La juge Chantal Masse de la Cour supérieure, qui entend cette affaire, a promis de rendre jugement d’ici vendredi matin.