Syndicats: la pénurie d’employés menace les services publics

QUÉBEC — La grave pénurie de personnel observée dans divers ministères menace directement la qualité des services publics offerts à la population, selon plusieurs syndicats d’employés de l’État québécois.

Au total, cinq centrales syndicales regroupant quelque 40 000 employés du secteur public ont tenu à joindre leur voix, lundi, pour sonner l’alerte en réclamant du gouvernement Legault qu’il procède à l’embauche des milliers de fonctionnaires nécessaires, selon eux, au bon fonctionnement de l’État québécois.

Réunis en conférence de presse à Québec, ils ont dit souhaiter une rencontre avec la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, afin de la sensibiliser le plus rapidement possible à leurs revendications. Et ils espèrent que le ministre des Finances, Eric Girard, aura une bonne pensée pour les fonctionnaires dans son budget du 22 mars.

Selon eux, à titre d’employeur, le gouvernement du Québec ne semble pas voir la gravité de la situation, ni reconnaître qu’il a de plus en plus de difficulté à attirer et retenir du personnel qualifié dans un nombre élevé de domaines, qu’il s’agisse de psychologues, ingénieurs, informaticiens, agents de la faune, agents des services correctionnels ou autres.

Les cinq syndicats en question sont le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), le Syndicat des professionnels (SPGQ), l’Association des ingénieurs (APIGQ), le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels (SAPSCQ-CSN) et le Syndicat des agents de la protection de la faune (SAPFQ).