Système discriminatoire envers les femmes dans la construction: la CCQ se défend

MONTRÉAL — La Commission de la construction se défend, alors que la Commission des droits de la personne a déposé une requête, alléguant que le système d’embauche dans l’industrie de la construction a des effets discriminatoires à l’égard des femmes.

La cause n’a pas encore été entendue par le Tribunal des droits de la personne, mais les parties intéressées ont déposé leur mémoire au dossier.

Le tout se déroule dans le contexte du peu de représentation des femmes dans l’industrie de la construction, ainsi que les causes de cette sous-représentation et les démarches qui ont été effectivement entreprises pour y remédier.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse reproche à la CCQ de contribuer «à la situation de discrimination systémique» à l’égard des femmes par «divers manquements et omissions».

La CCQ est chargée d’administrer le service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie. Lorsqu’un employeur cherche un travailleur, il fait une demande à la CCQ, qui lui transmet alors une liste de candidats qui répondent à ses critères.

Dans son mémoire, la Commission de la construction fait valoir qu’elle n’a «aucun lien d’emploi avec les salariés de l’industrie» et que ce sont les employeurs qui embauchent et non elle.

La CCQ affirme s’être acquittée de ses obligations, en élaborant son Programme d’accès à l’égalité des femmes 2015-2024. Elle dit oeuvrer «depuis des décennies» à accroître le nombre de femmes dans l’industrie.