T.-N.-L. élargit aux 50 ans et plus l’accès à la deuxième dose de rappel du vaccin

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Terre-Neuve-et-Labrador est devenue l’une des dernières provinces à élargir l’accès à la deuxième dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19, alors que le sous-variant BA.5 Omicron alimente une poussée estivale.

La docteure Janice Fitzgerald, médecin-hygiéniste en chef de la province, a annoncé mercredi que l’âge minimum pour ce deuxième rappel passe de 70 à 50 ans. Les résidants doivent attendre au moins 20 semaines après leur dose précédente.

La docteure Fitzgerald a admis que trois doses d’un vaccin étaient assez efficaces pour protéger contre une maladie grave, même six mois après la dernière dose.

Mais alors que la COVID-19 circule beaucoup, elle prévoit qu’il y aura une autre augmentation des cas à l’automne, à mesure que les gens retourneront à l’intérieur. Le nombre d’hospitalisations devrait augmenter et il atteindra probablement un pic dans les prochaines semaines, a-t-elle déclaré.

De nouveaux vaccins ciblant spécifiquement le variant Omicron pourraient également être disponibles à l’automne, a ajouté la médecin-hygiéniste en chef.

Terre-Neuve-et-Labrador est la dernière province du Canada atlantique à élargir l’admissibilité au deuxième rappel. Le Nouveau-Brunswick a annoncé mardi qu’il offrirait un deuxième rappel à tous les adultes. L’Île-du-Prince-Édouard offre la deuxième dose de rappel à toute personne de 12 ans et plus. La Nouvelle-Écosse l’offre aux 50 ans et plus, comme maintenant Terre-Neuve-et-Labrador.

L’Ontario a également annoncé mercredi que l’admissibilité à la quatrième dose était élargie à tous les adultes de 18 ans et plus; le Québec l’avait fait au début de mai. L’Alberta, quant à elle, restreint l’accès aux personnes âgées de 70 ans et plus.