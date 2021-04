T-N-L: les autorités concluent qu’il n’y a pas de transmission communautaire

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Les autorités sanitaires de Terre-Neuve-et-Labrador ont signalé trois nouveaux cas de COVID-19 mercredi et ont conclu qu’il n’y a pas de transmission communautaire dans l’ouest de la province.

La médecin-hygiéniste en chef, la docteure Janice Fitzgerald, a déclaré que les trois nouveaux cas étaient liés à des voyages et que les personnes touchées étaient en isolement.

Elle dit que la santé publique travaille toujours à identifier la source de quelques cas dans l’ouest, ajoutant toutefois que le dépistage massif a permis d’exclure la possibilité de transmission communautaire.

La docteure Fitzgerald souligne que plusieurs cas ont été confirmés en Côte-Nord, au Québec, près de la frontière du Labrador. Les autorités sanitaires offrent des tests à toute personne qui a mangé dans des restaurants de la région de Fermont, entre le 5 et le 9 avril, a-t-elle ajouté.

Elle a également annoncé qu’à partir de samedi, les rassemblements formels tels que les mariages et les cérémonies religieuses pourront inclure jusqu’à 100 personnes à condition qu’ils se déroulent dans des lieux reconnus et que les invités portent des masques et se tiennent à distance les uns des autres.

Il y a 14 cas actifs de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador, et 1034 infections ont été recensées depuis le début de la pandémie au printemps dernier.