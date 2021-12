HALIFAX — La COVID ne donne aucun signe de répit dans le Canada atlantique où on a signalé mercredi plus de 1500 nouveaux cas.

La Nouvelle-Écosse et ses 586 cas supplémentaires demeurent la province la plus touchée.

Les autorités ont précisé que la majorité des nouveaux cas, soit 393, ont été identifiés dans la région de Halifax. La région de l’est en compte 106, la région du nord 56 et la région de l’ouest 31.

Au Nouveau-Brunswick, les autorités ont rapporté 486 nouveaux cas et un décès supplémentaire.

Il s’agit d’une personne âgée de plus de 90 ans de la région d’Edmundston.

Les autorités ont indiqué que les hôpitaux se préparaient en vue de recevoir une autre vague de cas à cause du variant Omicron

«Les régies régionales de la santé et Extra-Mural / Ambulance Nouveau-Brunswick vérifient s’il y a des services qui peuvent être réduits davantage dans le but de pouvoir continuer à offrir des services essentiels et des chirurgies urgentes à tous les gens du Nouveau-Brunswick alors que nous faisons face aux effets du variant Omicron », a affirmé la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, par voie de communiqué.

Les autorités ont indiqué que le nombre de patients dans les hôpitaux s’élève à 43, dont 17 aux soins intensifs.

Classe à distance à T.-N.-L.

Les élèves des écoles publiques de Terre-Neuve-et-Labrador retourneront à l’apprentissage à distance à partir du 4 janvier, alors que la province lutte contre une augmentation des cas de COVID-19.

Le premier ministre Andrew Furey a déclaré aux journalistes mercredi que la décision serait réévaluée chaque semaine afin de renvoyer les étudiants aux cours en personne dès que possible.

Andrew Furey a précisé que cette mesure de précaution est nécessaire, car le variant Omicron du nouveau coronavirus se propage rapidement.

La province a également signalé un autre nombre record de cas en une seule journée, avec 312 nouvelles infections.

La médecin hygiéniste en chef, Dre Janice Fitzgerald, a déclaré que la province comptait 1 111 cas actifs de COVID-19.

La Dre Fitzgerald a précisé qu’il n’y avait aucune hospitalisation.

L’Île-du-Prince-Édouard a recensé 129 nouveaux cas sur son territoire. La province compte 526 cas actifs. Une personne âgée de 60 et 79 ans est hospitalisée.