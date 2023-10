T.-N.L: les visites suspendues à un pénitencier en raison de la moisissure

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Les détenus de la prison provinciale la plus ancienne et la plus grande de Terre-Neuve affirment que la salle de visite de l’établissement a été condamnée à cause de la moisissure.

Jesse Lewis, détenu au pénitencier de Sa Majesté à Saint-Jean a déclaré que les gardiens avaient annoncé vendredi qu’ils ne pouvaient plus autoriser les gens à entrer dans la pièce pour des visites en personne.

Le ministère provincial de la Justice a confirmé mardi que les visites en personne étaient «temporairement suspendues», mais il a indiqué que des visites virtuelles étaient en cours d’organisation.

Le pénitencier de Sa Majesté a été construit en 1859 et, bien qu’il ait été modernisé, l’infrastructure en ruine du bâtiment, ainsi que les problèmes de moisissure et de rongeurs sont bien documentés.

M. Lewis a affirmé dimanche lors d’un appel téléphonique depuis la prison que cela signifie qu’il ne pourra pas voir ses grands-parents, qui parcourent près de 70 kilomètres depuis la communauté d’Avondale pour le voir.

Il affirme que les conditions de vie à l’intérieur de la prison se détériorent et que les détenus sont souvent réveillés la nuit par les cris de leurs pairs qui trouvent des rongeurs dans leur lit.

«Nous sommes traumatisés pendant que nous sommes ici et il n’y a rien pour nous aider», a témoigné M. Lewis.

Les gens quittent le pénitencier de Sa Majesté dans un état de santé mentale pire qu’à leur arrivée, a-t-il ajouté.

Terre-Neuve-et-Labrador a le taux de suicide de détenus le plus élevé selon la capacité carcérale du Canada atlantique, d’après les chiffres du gouvernement. Entre 2010 et 2020, cinq détenus se sont suicidés dans le système pénitentiaire de la province, qui compte 281 lits. À titre de comparaison, cinq personnes se sont suicidées au cours de la même période dans les prisons de la Nouvelle-Écosse, qui comptent une capacité totale d’environ 700 détenus.

Le ministère provincial de la Justice affirme avoir été informé du décès d’un détenu au pénitencier de Sa Majesté le 22 août, mais n’a divulgué aucun détail sur son identité ou sur la cause. Un porte-parole du ministère a déclaré la semaine dernière que la Royal Newfoundland Constabulary, la police provinciale, et le bureau du médecin légiste en chef menaient une enquête.