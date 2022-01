T.-N.-L.: Un archidiocèse et une paroisse se disputent 5,7M$ amassés par une loterie

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — L’Église catholique demande à un tribunal de Terre-Neuve-et-Labrador de décider si les 5,7 millions $ recueillis grâce à la collecte de fonds d’une paroisse locale pourraient être utilisés pour payer les victimes d’agressions physiques et sexuelles dans un ancien orphelinat de St. John’s.

La loterie avait été lancée par la petite paroisse de St. Kevin dans l’espoir de récolter suffisamment d’argent pour réparer le parvis de l’église, a déclaré Kyle Rees, l’avocat de la paroisse. Les responsables n’auraient jamais imaginé qu’ils récolteraient des millions, attireraient l’attention nationale et se retrouveraient ensuite mêlés à ce que Me Rees dit être l’un des cas les plus inhabituels sur lesquels il ait jamais travaillé.

«À notre connaissance, il s’agit d’un cas unique dans ce pays», a-t-il déclaré dans une entrevue. La situation, a-t-il dit, a entraîné «d’étranges questions juridiques devant être posées». L’affaire devrait être examinée par la Cour le 28 février.

En janvier dernier, une décision de la Cour suprême du Canada a rendu la Corporation épiscopale catholique romaine de St. John’s responsable des agressions physiques et sexuelles commis à l’orphelinat Mount Cashel dans les années 1940 et 1950.

Les quatre principaux plaignants ont déposé une demande de paiement de près de 2,4 millions $, et des documents judiciaires montrent que l’église prévoit qu’au moins une centaine d’autres victimes présenteront des réclamations totalisant plus de 50 millions $.

L’archidiocèse, qui supervise 34 paroisses dans la région de St. John’s, essaie maintenant de déterminer comment il paiera ces frais. Il a déposé une demande de protection contre les créanciers le 21 décembre 2021, demandant du temps pour élaborer un plan. Un rapport du syndic soumis à la Cour suprême provinciale le même jour montre que l’église envisage de vendre une partie de ses propriétés, dont 19 églises.

Parmi elles se trouve la basilique-cathédrale Saint-Jean-Baptiste, l’un des édifices les plus reconnaissables de la capitale provinciale.

Le rapport du syndic indique qu’avant que l’archidiocèse ne puisse officialiser son plan, il a besoin d’une décision de justice pour savoir s’il détient une quelconque propriété sur les fonds de la loterie. «Le syndic est actuellement d’avis que les (fonds) sont un actif de la société et, en tant que tels, peuvent être répartis entre les créanciers», indique le rapport.

La paroisse de St. Kevin est en désaccord.

«Cela passerait mal, je pense, pour quiconque ayant acheté un billet de loterie pour soutenir St. Kevin, si l’Église catholique utilisait cet argent pour se restructurer afin de ne pas avoir à vendre la basilique», a expliqué Me Rees. «Ce n’est pas acceptable pour les membres du comité des finances de St. Kevin, ce n’est pas acceptable pour la communauté.»

L’archevêque Peter Hundt a refusé une demande d’entretien et les avocats de la Corporation épiscopale catholique romaine de St. John’s n’ont pas répondu aux courriels ni aux appels téléphoniques de La Presse Canadienne.

La décision non contraignante de l’arbitre indépendant et ancien juge de la Cour suprême provinciale David Orsborn dit que selon sa lecture des lois, l’argent doit être utilisé aux fins énoncées sur la demande originale soumise par la secrétaire de la paroisse Patsy Hynes, soit l’entretien de la paroisse et de son cimetière, ainsi que le maintien de sa banque alimentaire.

Si Mme Hynes avait laissé ce champ vide dans la demande, les fonds iraient à l’archidiocèse, a déclaré Me Rees. Parce que la secrétaire a écrit ces précisions, l’avocat a déclaré que les responsables de St. Kevin risquaient d’enfreindre la loi s’ils remettaient l’argent à l’archidiocèse.