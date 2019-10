Tabagisme: le snus est «moins nocif» que la cigarette, selon la FDA

WASHINGTON — Les responsables américains de la santé publique ont reconnu mardi pour la première fois que certains sachets de tabac à sucer sont moins nocifs que la cigarette, ce qui pourrait ouvrir la porte à d’autres options moins risquées pour les fumeurs.

Avec cette prise de position de la puissante Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, le gouvernement américain appuie pour la première fois un produit du tabac «à risque réduit».

Les responsables de la FDA ont toutefois insisté sur le fait que les sachets «Swedish Match» ne sont pas sans danger, seulement moins nocifs, et que tous les produits de tabac présentent un risque pour la santé. Les sachets continueront à afficher les mises en garde obligatoires concernant le cancer de la bouche, les maladies des gencives et la perte de dents.

L’entreprise pourra toutefois affirmer que ses sachets de tabac risquent moins de causer le cancer du poumon, la bronchite, des maladies cardiaques et d’autres problèmes de santé que les cigarettes.

Ces sachets de tabac haché, appelés «snus» — que l’on prononce «snoose» —, sont très populaires dans les pays scandinaves depuis des décennies, mais ne représentent qu’une infime partie du marché nord-américain des produits de tabac.

Les utilisateurs insèrent les sachets — qui ressemblent à des sachets de thé — entre la joue et la gencive pour absorber la nicotine. Contrairement au tabac à chiquer, le liquide provenant du snus est habituellement avalé et non craché. Le snus est pasteurisé à la vapeur, tandis que le tabac à chiquer est fermenté.

Le commissaire intérimaire de la FDA, Ned Sharpless, a expliqué que la décision découlait d’études populationnelles à long terme qui indiquent des taux réduits de cancer du poumon, d’emphysème et d’autres problèmes associés au tabagisme, lors de l’utilisation du snus.

La FDA prévient toutefois que les personnes qui ne consomment pas actuellement de produits du tabac, en particulier les jeunes, ne devraient pas commencer à consommer du snus.