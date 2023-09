Taïwan suspend le travail, les transports et les cours à l’approche du typhon Haikui

PÉKIN, Chine — Taïwan a suspendu ses vols, ses transports ferroviaires et ses services de traversier, ainsi que les cours d’école et les événements en plein air. Les autorités ont aussi exhorté les travailleurs à rester chez eux alors que l’île se préparait à l’arrivée du typhon Haikui plus tard dimanche.

L’approche de la tempête a eu lieu alors que le typhon Saola continuait de s’affaiblir en se déplaçant le long de la côte chinoise, où 900 000 personnes et 80 000 bateaux de pêche avaient été mis en sécurité. De plus, la majeure partie de Hong Kong et certaines parties de la région côtière ont fermé les entreprises, les transports et les écoles.

Les dégâts semblent toutefois minimes et les restrictions ont été en grande partie levées dimanche.

Certaines parties de Taïwan ressentaient déjà les effets des fortes pluies et des vents violents du typhon Haikui, et des dizaines de vols intérieurs ont été annulés en plus des services aériens vers Hong Kong et Macao. La tempête a connu des vents maximums soutenus de 137 km/h, avec des rafales allant jusqu’à 173 km/h, selon le bureau météorologique de l’île.

Parmi les événements annulés figuraient un festival de montgolfières dans la région centrale de Taichung, plusieurs concerts en plein air, des événements artistiques et un festival de baseball. Les parcs nationaux et les routes dangereuses du centre montagneux de l’île ont également été fermés.

Haikui devait continuer sa route vers la Chine après avoir traversé Taïwan, et les autorités de la ville chinoise de Shantou, dans la province du Guangdong, ont conseillé aux habitants de prendre des précautions.

À cause du typhon Saoloa, les travailleurs de plusieurs villes chinoises sont restés chez eux et les étudiants ont vu la rentrée scolaire reportée de vendredi à lundi. La bourse de Hong Kong a été suspendue vendredi et des centaines de personnes sont restées bloquées à l’aéroport après l’annulation d’environ 460 vols dans la principale plaque tournante régionale des affaires et des voyages.

Le pont transfrontalier reliant Hong Kong, le centre de jeu de Macao et le centre manufacturier de Zhuhai a été fermé à un moment donné, le dirigeant de Macao, Ho Iat Seng, ordonnant l’arrêt des opérations du casino.

Alors que la tempête balayait le centre financier densément peuplé, l’Observatoire météorologique de Hong Kong a lancé une alerte ouragan T10, l’avertissement le plus élevé du système météorologique de la ville pour la première fois depuis 2018.

Cependant, samedi soir, l’observatoire avait annulé toutes les alertes et les centaines de personnes qui s’étaient réfugiées dans des installations préparées à cet effet rentraient chez elles.

Ces derniers mois, la Chine a connu dans diverses régions certaines des pluies les plus abondantes et des inondations les plus meurtrières depuis des années. Des dizaines de personnes ont été tuées, notamment dans les zones montagneuses périphériques de la capitale, Pékin.

Le gouvernement de Hong Kong a déclaré que divers départements avaient reçu des informations faisant état d’un total de 1206 arbres déracinés et que des inondations avaient été signalées dans 18 zones. Selon le rapport, 75 personnes se sont rendues à l’hôpital pour des blessures liées à la tempête.

Malgré ces deux tempêtes, l’armée chinoise a continué de mener des opérations visant à intimider Taïwan, une démocratie autonome que Pékin cherche à soumettre à la souveraineté chinoise par la force si nécessaire.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré qu’il surveillait les mouvements des avions militaires chinois et des navires de la marine près de l’île. Cependant, rien n’indique que certains d’entre eux aient franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan ou soient entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan, comme ils le font fréquemment.