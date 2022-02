Taux de présence syndicale le plus élevé depuis 2006 au Québec

MONTRÉAL — Le taux de présence syndicale a augmenté au Québec, en 2020, atteignant un niveau qui n’avait pas été atteint depuis 2006.

Les données de l’Institut de la statistique du Québec révèlent en effet qu’en 2020, ce taux de présence ou de couverture syndicale atteignait 39,9 % comparativement à 39,1 % en 2019.

Il faut remonter à 2006 pour atteindre un taux de présence syndicale plus élevé, soit de 40,3 %.

En entrevue avec La Presse Canadienne jeudi, Luc Cloutier-Villeneuve, analyste en statistiques du travail à l’ISQ, a avancé deux hypothèses pour expliquer cette donnée: la baisse de l’emploi non syndiqué en 2020, à cause de la pandémie, dans des secteurs comme le commerce de détail et la restauration, jumelée à la hausse de l’emploi syndiqué dans la santé et les services sociaux et l’enseignement.

Pourtant, même si l’emploi a commencé à se replacer en 2021, l’analyste souligne que le taux de présence syndicale n’a pas reculé. Il est resté le même, à 39,9 %.

Autre phénomène intéressant et qui contredit une certaine croyance populaire: ce ne sont pas les travailleurs les plus âgés qui affichent les taux de présence syndicale les plus élevés. Les taux sont plus élevés dans les catégories des 25-44 ans et des 45-54 ans que chez les 55 ans et plus.