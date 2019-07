Taxe sur le carbone: Québec interviendra en Cour suprême pour protéger les provinces

MONTRÉAL — Disant vouloir protéger l’autonomie des provinces, Québec ira en Cour suprême dans le litige sur la taxe carbone qui oppose la Saskatchewan au gouvernement fédéral.

La ministre de la Justice Sonia LeBel a annoncé ses intentions par communiqué lundi matin.

La Saskatchewan se bat contre la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre depuis le début, soutenant qu’elle est inconstitutionnelle. Elle a perdu en cour supérieure et en Cour d’appel, qui ont donné raison à Ottawa, confirmant que le fédéral a le pouvoir en vertu de la Constitution d’imposer une taxe aux provinces qui n’ont pas mis en place un système de tarification du carbone, soit l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Saskatchewan.

Québec avait instauré une bourse du carbone bien avant qu’Ottawa n’impose cette loi.

La province n’est donc pas touchée.

Mais elle souhaite quand même aller défendre sa position, qui est «d’assurer la sécurité juridique et économique du Système québécois de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE)», dit-elle, et ce, en garantissant la compétence et l’autonomie juridictionnelle du Québec en la matière.

«Le gouvernement du Québec a fait preuve d’un réel leadership lorsqu’il a mis en œuvre sa propre bourse du carbone. Il considère avoir agi dans son champ de compétence et réitérera dans son intervention l’importance de protéger l’autonomie des provinces et leur capacité de décider elles-mêmes ce qui concerne leurs propres champs de compétences», écrit la ministre LeBel dans un communiqué.

Fin juin, la Cour d’appel de l’Ontario a aussi tranché que la loi fédérale est valide.

Il semble qu’il s’agisse d’un revirement de situation pour le gouvernement de François Legault. Le premier ministre avait déclaré en décembre 2018 qu’il n’avait pas l’intention d’intervenir «ni d’un côté ni de l’autre» dans ce litige.

La Cour suprême du Canada doit entendre la cause de la Saskatchewan le 5 décembre.