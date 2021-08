Taxer davantage les banques: la CIBC défend son secteur en réponse à Trudeau

TORONTO — Le président et chef de la direction de la CIBC a offert une défense passionnée du secteur bancaire canadien au lendemain de la promesse électorale du chef libéral Justin Trudeau d’augmenter le taux d’imposition de l’industrie.

«Les banques ont toujours été dans la ligne de mire, mais ce que vous voulez, c’est un système bancaire sain», a lancé Victor Dodig lors d’une conférence téléphonique jeudi pour discuter des résultats trimestriels de la banque.

«Un système bancaire sain aide l’économie à croître», a-t-il ajouté.

M. Dodig a affirmé qu’il ne commenterait pas les promesses électorales, mais qu’il souhaitait rappeler aux investisseurs le travail effectué par les banques pendant les premiers jours de l’épidémie, lorsqu’elles distribuaient des fonds d’aide et reportaient les prêts de leurs clients. Il a également noté que la plupart des Canadiens profitent directement ou indirectement des dividendes et de la croissance économique des banques.

Il est important que les politiques gouvernementales ne découragent pas les investissements étrangers, a déclaré M. Dodig.

«Mon grand espoir est que vous n’interveniez dans aucun secteur industriel en particulier, car cela n’attire pas réellement de capitaux étrangers. Nous avons besoin de capitaux et nous avons besoin que des gens viennent au Canada pour rendre le pays plus fort et meilleur.»

Mercredi, Justin Trudeau a proposé d’augmenter de 3 % le taux d’imposition de sociétés dans le cas des banques et des compagnies d’assurance, dont les profits dépassent le milliard de dollars, qui, selon lui, ont généré des bénéfices «exceptionnels» en raison des mesures de relance économique du gouvernement.

La proposition comprend également d’établir un «dividende de la relance» non précisé pour les deux industries qui durerait quatre ans, ce qui, avec l’augmentation des impôts, rapporterait au moins 2,5 milliards $ par an.

«Cette semaine, les plus grandes banques du Canada affichent leurs plus récents bénéfices massifs de milliards de dollars. Alors que nous reconstruisons, nous allons demander aux grandes institutions financières de rembourser un peu», a déclaré M. Trudeau.

La CIBC a déclaré un bénéfice de 1,73 milliard $ ou 3,76 $ par action diluée pour le trimestre terminé le 31 juillet, par rapport à 1,17 milliard $ ou 2,55 $ par action diluée un an plus tôt.

L’augmentation est survenue alors que la CIBC a déclaré un renversement de 99 millions $ de pertes sur créances pour son dernier trimestre, comparativement à une provision pour pertes sur créances de 525 millions $ au même trimestre l’an dernier.

Sur une base ajustée, la CIBC affirme avoir gagné 3,93 $ par action diluée, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 2,71 $ par action diluée un an plus tôt. Les analystes s’attendaient en moyenne à ce que la banque gagne 3,41 $ par action, selon le site d’information financière Refinitiv.

Jeudi, la CIBC a également annoncé son engagement à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 pour ses activités d’exploitation et de financement d’ici 2050, et a augmenté son objectif de financement durable à 300 milliards $ d’ici 2030.

M. Dodig a déclaré que la banque avait déjà augmenté le financement des projets d’énergie renouvelable, désormais classée troisième pour le financement des énergies renouvelables en Amérique du Nord pour la première moitié de cette année, par rapport à 26e en 2016.

La CIBC établira également des objectifs intermédiaires pour réduire les émissions qu’elle aide à financer et commencera à faire part de ses progrès à compter du prochain exercice, a déclaré M. Dodig.

«La transition vers une économie mondiale à faible émission de carbone nécessitera un engagement significatif et nécessitera des actions de la part de tout le monde», a-t-il déclaré.

La CIBC a déclaré que ses services bancaires aux particuliers et aux entreprises au Canada ont généré 642 millions $ au troisième trimestre, en hausse par rapport à 457 millions $ il y a un an, aidés par des provisions moins élevées pour pertes sur créances et des revenus plus élevés, partiellement compensés par des dépenses plus élevées.

Les services bancaires commerciaux et de gestion de patrimoine au Canada ont enregistré un bénéfice de 470 millions $ durant le trimestre, comparativement à 320 millions $ lors du même trimestre l’an dernier, tandis que les activités de services bancaires commerciaux et de gestion de patrimoine de la CIBC aux États-Unis ont généré un bénéfice de 266 millions $, en hausse par rapport à un bénéfice de 60 millions $ il y a un an.

Les activités des marchés des capitaux de la CIBC ont généré un bénéfice net de 491 millions $ au troisième trimestre, en hausse par rapport à 443 millions $ au même trimestre l’an dernier.

