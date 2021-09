Taxer les «ultrariches»: Jagmeet Singh croit que son message va résonner au Québec

MONTRÉAL — Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh n’a fait élire qu’un seul député au Québec en 2019, mais se dit convaincu que son message résonnera plus fort en 2021. La raison? Il cite la pandémie qui a exacerbé les inégalités sociales entre les plus riches, qui s’en sont mieux sortis, et les moins nantis, qui ont vécu des difficultés dans cette période.

Il s’est exprimé là-dessus à la suite du débat de TVA, premier affrontement télévisé de la campagne électorale.

«Je pense qu’on est dans une époque différente. Les gens ont vu les milliardaires qui vont dans l’espace et pensent que c’est complètement inacceptable en même temps qu’on vit un grand défi, un des plus difficiles pour notre génération. Je pense que les gens sont prêts à dire que les ultrariches doivent payer leur juste part», a-t-il dit.

À son avis, les Québécois auront un «choix» à faire dans la prochaine élection. «Les gens ont vu que Justin Trudeau laisse les ultrariches exploiter le système et ils veulent avoir quelque chose de différent. Je suis différent», a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le débat de jeudi soir a été la première occasion pour M. Singh de répondre directement à Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, depuis qu’il a traité un député bloquiste de «raciste». L’échange a donné lieu à des mots durs et à un haussement de ton.

En conférence de presse, M. Singh n’a pas voulu dire si le sujet était maintenant clos de son côté, plus d’un an après les faits.

«Pour moi, ça n’a jamais été à propos de quelqu’un, c’est à propos d’un système de racisme systémique qui a tué des gens, des gens comme Joyce Echaquan qui a perdu sa vie à cause du racisme systémique. C’est à propos des gens qui ont perdu leur vie à cause de la violence causée par les policiers (…) et on va faire tout ce qu’on peut pour éliminer le racisme systémique», a-t-il dit.