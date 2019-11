Taxis illégaux: 26 interceptions à Gatineau en deux fins de semaine

GATINEAU, Qc — À peine deux fins de semaine d’opération visant à neutraliser des conducteurs de taxis illégaux ont permis au Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) d’en intercepter 26.

Les opérations ont été tenues à proximité d’établissements licenciés des secteurs de Hull et de Gatineau les vendredis et samedis 15, 16, 22 et 23 novembre, entre 22h30 et 4h00.

Parmi les personnes interceptées, 14 ont reçu un constat d’infraction de 2500 $ pour avoir effectué un service de transport par taxi sans être titulaire du permis de conduire de la classe appropriée et d’un permis de chauffeur de taxi.

Trois conducteurs de taxi du Québec ont reçu un constat d’infraction allant de 125 $ à 375 $ pour avoir effectué une course hors du territoire de desserte du permis de propriétaire de taxi auquel est attachée l’automobile.

De plus, neuf conducteurs de taxi de compagnies de l’Ontario ont reçu un constat d’infraction pour les mêmes raisons.

Le SPVG prévient que d’autres opérations pourraient être tenues dans les prochains jours.