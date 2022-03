Taxons les «profits excessifs» des épiceries, pétrolières et banques, dit le NPD

Ottawa devrait imposer une surtaxe sur les «profits excessifs» des magasins à grande surface, y compris les épiceries, des pétrolières et des banques, croit le Nouveau Parti démocratique (NPD) qui forcera la tenue d’un vote sur ce sujet à la Chambre des communes.

La formation politique profite de sa journée de l’opposition de lundi pour proposer que le prochain budget fédéral soumette ces entreprises à une surtaxe de 3 % sur leurs profits dépassant le milliard de dollars.

Lors d’un point de presse en matinée, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a expliqué que l’augmentation du coût de la vie aide les grandes entreprises et fait mal aux gens.

«Ceux qui exploitent les gens, qui profitent excessivement de cette période difficile, ne devraient-ils pas payer leur juste part etcontribuer en retour pour rendre la vie abordable pour les gens?», a-t-il lancé.

Selon lui, cette surtaxe devrait être utilisée pour aider ceux qui peinentle plus à «joindre les deux bouts» en envoyant directement un chèque aux familles ou en investissant dans des programmes qui diminueraient le coût pour les familles, par exemple au chapitre du coût des médicaments, des soins dentaires ou du logement.

Lors de la campagne électorale de l’automne, les libéraux avaient promis de taxer davantage les banques et les compagnies d’assurances, suscitant les foudres du secteur financier du pays.

«Nous disons: mettez en place cette taxe comme vous avez promis de le faire et élargissez-la pour inclure les sociétés pétrolières et gazières et les supermarchés (…) qui réalisent des bénéfices records en cette période difficile.»

Le NPD craint également que le gouvernement ne tienne pas sa propre promesse électorale.

Le vote sur la motion du NPD devrait avoir lieu mardi, selon le parti.