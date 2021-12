Tel-Aviv est désignée ville la plus chère au monde, devançant Paris+

TEL-AVIV, Israël — Les habitants de la métropole balnéaire d’Israël, Tel-Aviv, se plaignent depuis des années du coût pour y vivre, qui prend une part importante de leur salaire.

Un nouveau rapport leur donne raison. Tel-Aviv est devenue la ville la plus chère au monde, selon l’Economist Intelligence Unit, un groupe de recherche lié au magazine «Economist». La ville, qui était auparavant classée cinquième plus chère, a désormais dépassé d’autres endroits coûteux comme Paris et Singapour.

Les économistes attribuent ce bond à une forte appréciation du shekel par rapport au dollar. Dans son rapport de mercredi, l’Economist Intelligence Unit a également souligné une augmentation des coûts d’épicerie et de transport. Le rapport n’incluait pas les prix des logements — une autre plainte courante parmi les jeunes professionnels et les familles essayant de vivre dans la ville animée.

«C’est vraiment difficile de vivre ici. Vous payez le loyer et vous payez pour quelque chose de petit et vous vivez, par exemple, de chèque de paie en chèque de paie, donc c’est vraiment difficile», a déclaré Ziv Toledano, qui vivait auparavant dans le nord d’Israël. Il a déclaré que ses dépenses avaient presque doublé à Tel-Aviv.

Les médias israéliens comparent constamment les prix des produits de base en Israël à ceux d’autres pays occidentaux, martelant au public ce qui est clair pour leur portefeuille depuis des années : que le pays est bien plus cher que les autres.

Tel-Aviv est l’épicentre financier et culturel d’Israël. Il bénéficie d’un secteur des hautes technologies florissant, de restaurants de classe mondiale et d’une étendue de plage méditerranéenne bordée de nouveaux hôtels et de condominiums étincelants.

Dan Ben-David, directeur de l’Institution Shoresh pour la recherche socio-économique et économiste à l’Université de Tel-Aviv, a déclaré que les biens et services en Israël sont en général plus chers que dans d’autres pays. Tel-Aviv est plus coûteuse, car c’est le centre économique du pays, avec des emplois technologiques bien rémunérés attirant des talents de tout le pays qui font monter les prix de la nourriture et des loyers.

«Israël est cher, et à cet égard, Tel-Aviv est plus chère que d’autres endroits en Israël parce que c’est là que se trouvent les bons emplois», a-t-il expliqué.

La ville attire encore plus d’Israéliens souhaitant vivre à proximité de sa scène culturelle et sociale dynamique. Le problème, a déclaré M. Ben-David, est une congestion majeure menant à la ville et un transport inadéquat vers les banlieues et les villes environnantes, ce qui fait en sorte qu’encore plus de personnes désirent résider dans la ville. Cela, avec les acheteurs étrangers, a fait monter en flèche les prix de l’immobilier, rendant l’achat d’un appartement à Tel-Aviv presque inaccessible pour l’Israélien moyen. Même les appartements modestes situés dans des quartiers recherchés peuvent coûter 4 millions de shekels, soit plus de 1,2 million $ US.

Il y a dix ans, des centaines de milliers d’Israéliens sont descendus dans la rue pour exiger une solution à la hausse du coût de la vie.

Les gouvernements israéliens successifs se sont efforcés de créer de meilleures possibilités d’emploi dans d’autres parties du pays et les tentatives d’expansion des transports en commun sont en cours, mais lentes.