Télé-Québec: Gabriel Nadeau-Dubois se défend de participer à des conférences

QUÉBEC — Le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, défend le choix de Télé-Québec de l’inviter à faire une conférence dans des écoles secondaires.

Le gouvernement a exprimé mardi son malaise de voir le co-porte-parole de QS à faire partie d’une tournée dans des écoles secondaires en avril et mai à l’invitation du diffuseur public. Il est le conférencier invité dans une école secondaire de Québec dans le cadre d’une tournée qui comprend d’autres personnalités choisies par des jeunes.

«On devrait tous se réjouir que les jeunes, venu le moment de choisir des gens qui les inspirent, choisissent des figures politiques, pas juste des vedettes de télé, a argué M. Nadeau-Dubois. Est-ce qu’on devrait forcer les jeunes à choisir une personne par parti?»

Il a assuré qu’il n’irait pas à la conférence avec des affiches de QS.

Selon le Parti québécois (PQ), organiser des tournées pour certains élus, mais pas d’autres, auprès de jeunes qui auront le droit de vote en 2026 n’entre pas dans le rôle d’un diffuseur public comme Télé-Québec, même si c’est le choix des jeunes dans un concours.

«Remettez-lui son prix (à Gabriel Nadeau-Dubois), mais Télé-Québec n’est pas obligé d’organiser des conférences pour faire sa promotion!» a lancé le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, en mêlée de presse mercredi matin.

«Est-ce qu’on a offert la même chose (au chef péquiste) Paul St-Pierre Plamondon? Au chef libéral (Marc Tanguay), au premier ministre (François Legault)? Bien sûr que non», a poursuivi M. Bérubé, en réclamant ainsi de l’équité.

C’est M. Bérubé qui avait interpellé mardi soir le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Il avait alors répondu que c’était «surprenant» et qu’il éprouvait «un certain malaise».

Toutefois, il ne pense pas que son rôle était de «s’ingérer» dans les affaires de Télé-Québec, ajoutant que s’il le faisait, les collègues parlementaires le lui reprocheraient.

Les Mammouth sont élus par les jeunes par voie de concours. Les conférences Mammouth qui doivent avoir lieu dans des écoles de Montréal, Québec et Trois-Rivières «visent à créer davantage d’échanges entre les jeunes et les personnalités qu’ils ont élues Mammouth», peut-on lire sur un document de Télé-Québec.

Télé-Québec présente Mammouth comme un «grand mouvement» de jeunes pour «dénoncer parfois, mais aussi souligner des actions positives, saluer et remercier des gens qui vous motivent».

Les athlètes Justine Dufour-Lapointe et Marie-Philip Poulin, le rappeur Samian, l’influenceuse Claudie Mercier ou la ministre caquiste Kateri Champagne Jourdain font partie des personnalités mises en valeur par Mammouth.